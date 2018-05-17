На сцену херсонского театра обрушилась луганская «Лавина»

18 мая в рамках ХХ Международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» херсонцам был представлен спектакль под названием «Лавина» Луганского областного академического музыкально-драматического театра. Постановка поразила зрителей декорациями, необычными костюмами и глубоким смыслом, отображающим украинские реалии.

В спектакле рассказывалось о народе, который 9 месяцев в году вынужден жить в тишине, ведь любой шум может спровоцировать обвал лавины, что уничтожит всех жителей городка. Только 3 месяца в году они могут жить нормальной жизнью – кричать, веселиться, жениться, рожать детей. Все эти события спланированы заранее, а нарушители закона ждёт смертная казнь. Ходит легенда, что девушку, у которой начались схватки «преждевременно», похоронили живьем… «Зато с тех пор такого не случалось», - рассказывают старожилы.

В центре пьесы большая семья – бабушка с дедушкой, мама с папой и их молодой сын, жена которого ждет ребенка. До начала безопасной поры года еще несколько дней, а у девушки вдруг начинаются схватки. Весь спектакль семья находится в страхе, ведь всем известно, что нужно сделать «по закону». «Старейшины» принимают решение похоронить беременную, но ее муж взял ружье и заявил «Или моя жена будет жить, или я сейчас выстрелю, и мы все умрем».

В результате девушка рожает, но… ничего не происходит. «Наверно, уже и не опустится!», - радостно восклицают местные жители и начинают веселиться. На этом и заканчивается спектакль. Но как теперь жить молодым, зная, что еще мгновенье назад родственники готовы были пожертвовать жизнью беременной невестки «во имя закона»?

Этот спектакль о людях, которые привыкли жить в страхе, боятся восстать против закона, сказать лишнее слово… Не зря «Лавину» поставил именно луганский театр, который, кстати, в связи с событиями в стране переехал в Северодонецк, но продолжает активную деятельность. Четкая параллель прослеживается между нашими молчаливыми героями и переселенцами. Один из персонажей рассказывает, что иногда их семьи уходят из родных краев и так же тихо себя ведут в других поселениях: «Мы, переселенцы, идеальные работники. Заплатят – мы и рады, не заплатят – молчим. Беремся за любую работу».

Достойна похвалы игра актеров, ведь все образы гротескные и намеренно преувеличенные. Впечатлениями от увиденного с удовольствием поделились участники Всеукраинской научной конференции «ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ», которая как раз проходит в эти дни на базе Херсонского государственного университета. Преподаватели, доценты, кандидаты филологических наук из разных городов Украины остались под впечатлением, видео ниже: