» » » Мы предлагаем чиновникам учебу по применению процедур демократии участия

Олександр Мошнягул,
історик,
політичний оглядач

Мы предлагаем чиновникам учебу по применению процедур демократии участия

Надеюсь, что после вчерашнего общения с работниками горисполкома слушания по "титулам" состоятся. Еще больше хочется надеяться, что заминка была техническая и связана с нерадивостью исполнителей из исполкома.
Если это так, то ситуацию нужно менять. Городские активисты начинают использовать предусмотренные Статутом механизмы местной демократии, при чем делают это грамотно. А вот чиновники, похоже, к этому не готовы. Им нужно поднимать свой профессиональный уровень и в работе с общественностью.
Работников исполкома нужно учить, как проводятся общественные слушания, как реагировать на местную инициативу, электронную петицию и т.д.
Мы готовы заняться этим обучением, причем вместе с юристами горисполкома.
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

слушания чиновники учеба демократия участия

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica