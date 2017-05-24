Мы предлагаем чиновникам учебу по применению процедур демократии участия

Надеюсь, что после вчерашнего общения с работниками горисполкома слушания по "титулам" состоятся. Еще больше хочется надеяться, что заминка была техническая и связана с нерадивостью исполнителей из исполкома.

Если это так, то ситуацию нужно менять. Городские активисты начинают использовать предусмотренные Статутом механизмы местной демократии, при чем делают это грамотно. А вот чиновники, похоже, к этому не готовы. Им нужно поднимать свой профессиональный уровень и в работе с общественностью.

Работников исполкома нужно учить, как проводятся общественные слушания, как реагировать на местную инициативу, электронную петицию и т.д.

Мы готовы заняться этим обучением, причем вместе с юристами горисполкома.