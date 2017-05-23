Общественным слушаниям по «Титульным спискам» быть!
Сегодня представители ОСББ, которые инициировали общественные слушания по «Титульным спискам» посетили горисполком с целью выяснить, почему отсутствует реакция на их заявление о проведении Общественных слушаний - Согласно Уставу города, в течение 10 дней после подачи заявления мэр должен подписать Распоряжение о их проведении, либо отказать. И выяснили. Как оказалось – распоряжение готово и ждет подписи Владимира Миколаенко, который сейчас в командировке.
Так, помощница городского головы выяснила, что подготовка данного распоряжения лежит на исполняющем обязанности начальника Департамента ЖКХ Владимире Чушаке и вызвала его отвечать перед народом.
Владимир Чушак пришел не один, а с и.о зама городского головы Андреем Щербиной, который собственно и общался с общественностью. По его словам, распоряжение о проведении общественных слушаний уже готово, но подписать его должен городской голова, который возвращается с командировки только завтра (см.видео).
«Как раз завтра, в пятницу, оно будет подписано и опубликовано на сайте», - заявил Андрей Щербина, подчеркнув, что вопрос решается, и власть вовсе не пытается помешать общественности реализовать свое право на общественные слушания.
Но ведь именно для того, чтоб в работе не было таких сбоев, и назначаются исполняющие обязанности городского головы, которые имеют право подписи документов.
А теперь дату проведения самих слушаний придется сдвинуть (инициаторы просили с 30 мая по 1 июня), потому что после подписания распоряжения согласно Уставу должно пройти еще 10 дней до самих слушаний. Но главное, что они все-таки состоятся. У херсонцев впервые будет шанс сделать «Титульные списки» открытыми и прозрачными и наконец внести в них те дома, которые действительно нуждаются в ремонте уже не первый десяток лет.
P.S. Несмотря на то, что вопрос удалось решить мирным путем, возникают сомнения. А что, если бы инициаторы слушаний не подняли шумиху вокруг этой ситуации? Может, в исполкоме сделали бы вид, что никакого заявления не было?
Так, помощница городского головы выяснила, что подготовка данного распоряжения лежит на исполняющем обязанности начальника Департамента ЖКХ Владимире Чушаке и вызвала его отвечать перед народом.
Владимир Чушак пришел не один, а с и.о зама городского головы Андреем Щербиной, который собственно и общался с общественностью. По его словам, распоряжение о проведении общественных слушаний уже готово, но подписать его должен городской голова, который возвращается с командировки только завтра (см.видео).
«Как раз завтра, в пятницу, оно будет подписано и опубликовано на сайте», - заявил Андрей Щербина, подчеркнув, что вопрос решается, и власть вовсе не пытается помешать общественности реализовать свое право на общественные слушания.
Но ведь именно для того, чтоб в работе не было таких сбоев, и назначаются исполняющие обязанности городского головы, которые имеют право подписи документов.
А теперь дату проведения самих слушаний придется сдвинуть (инициаторы просили с 30 мая по 1 июня), потому что после подписания распоряжения согласно Уставу должно пройти еще 10 дней до самих слушаний. Но главное, что они все-таки состоятся. У херсонцев впервые будет шанс сделать «Титульные списки» открытыми и прозрачными и наконец внести в них те дома, которые действительно нуждаются в ремонте уже не первый десяток лет.
P.S. Несмотря на то, что вопрос удалось решить мирным путем, возникают сомнения. А что, если бы инициаторы слушаний не подняли шумиху вокруг этой ситуации? Может, в исполкоме сделали бы вид, что никакого заявления не было?