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Херcонцев лишают права на проведение общественных слушаний?

 12 мая исполком Херсонского горсовета, вопреки возмущению общественников, утвердил «Титульные списки» на капитальный ремонт жилых домов. В этот же день общественная организация «Рух розвитку ОСББ Херсона» подала в исполком заявление на проведение общественных слушаний по титулам (было собрано даже больше, чем положенных 300 подписей – 462). Согласно Уставу города Херсона, в течение 10 дней после подачи заявления городской голова должен подписать Распоряжение про проведение общественных слушаний, которое должно быть опубликовано на сайте города, либо в случае нарушений отказать. Сегодня уже 12 день, а реакция мэра отсутствует. Зато исправно проводятся общественные слушания по сценарию прошлой власти, когда в зал сгоняются бюджетники и бездумно голосуют за выгодные власти документы.

«Титульные списки» состояли из 4 документов – списки на капремонт домов городской территориальной громады, списки на капремонт домов ОСББ, списки на ремонт лифтов городской территориальной громады, списки на ремонт лифтов ОСББ.  Почему к ним возникли вопросы? Рассказала руководитель ОО «Рух розвитку ОСББ Херсона» Ирина Зоря.

«Критерии, которые утвердил Департамент ЖКХ, они сами же и нарушают. 5 лет дом должен не финансироваться из городского бюджета, а они выбирают те дома, которые финансировались. И вообще по этим критериям возникает вопрос, законно ли Департамент ЖКХ их принял, даже представители городской власти не принимали никакого участия в их формировании», - прокомментировала Ирина Зоря.

Например, один из критериев включения дома в «Титульные списки» – заявление городского головы или ходатайство депутата. По словам Ирины Зори, конечно, каждый депутат хочет включить в список дома своего округа. А что тогда делать людям в тех округах, которые остались без депутатов?

«Мы писали информационный запрос в Департамент ЖКХ, чтоб нам предоставили список всех домов, которые подали себя в списки. Нам ответили, что им нужно больше времени, чтоб нам ответить, то есть явно захотели скрыть эту информацию. Кошторис тоже не предоставили», - комментирует Ирина Зоря. 

Общественница говорит, что есть сомнения в подлинности фотографий состояния домов, которые демонстрировались на исполкоме. «Почему в их комиссию не вошли представители ОСББ?», - возмущена Ирина Зоря.

В подготовке общественных слушаний помог херсонский Ресурсный центр развития местной демократии, который консультировал инициаторов в разных вопросах по поводу их организации.

Отдельно от общественников вопросом «Титульных списков» заинтересовались и депутаты. В частности, по инициативе Елены Мазур (фракция «Укроп») на внеочередной сессии горсовета планируется создание временной депутатской комиссии по изучению этого вопроса, в которую войдут представители всех фракций.  

«На сегодняшний день все это ангажировано, и «Титульные списки» утверждаются не по критериям, а в кабинете первого зама. Сегодня дома отбираются по принципу какой депутат как голосует за бюджет. У нас есть дома, которые по несколько раз в год ремонтировались, а есть дома, которые по 25, 30, 40 лет не попадают в титул. Цель комиссии – вывернуть наизнанку Департамент ЖКХ с их бумагами и сделать процесс формирования «Титульных списков» прозрачным», - прокомментировала Елена Мазур.

Депутат также рассказала о направлениях деятельности комиссии и ее заданиях:

•Поднять списки всех домов, которые занесены в титульный список на 2017 год;

•Заставить Инспекцию по благоустройству сделать дефектные акты на все дома.

•Сформировать согласно дефектным актам план до 2020 года, в котором определить очередь и проголосовать за нее в сессионном зале.

Второе направление комиссии – это подрядные организации, которые занимаются ремонтом: те, которые работают неэффективно, убрать с рынка Херсона и впредь выбирать их согласно критериям и прозрачно.

Комиссия, по словам Елены Мазур, будет открытая, и в нее войдут представители ОСББ, члены Общественного совета при мэре. Уже завтра в 16.00 – первое собрание, где будет определено название комиссии, план работы и повестка дня.

А что касается слушаний по титулам, общественники предпримут все меры для того, чтоб они все-таки состоялись, хотя понимают, что изменить уже принятый исполкомом документ будет непросто.


 Екатерина Пономаренкоскачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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