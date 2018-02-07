» » » Як зробити місцевих депутатів більш ефективними?

Олександр Мошнягул,
історик,
політичний оглядач

Як зробити місцевих депутатів більш ефективними?

Керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул має свої пропозиції щодо того, які зміни необхідні для вдосконалення правового регулювання статусу депутатів місцевих рад.

Більш детально читайте в матеріалі ОЛЕКСАНДР МОШНЯГУЛ: «ДЕПУТАТИ-ПРОГУЛЬНИКИ ПОВИННІ СКЛАСТИ ПОВНОВАЖЕННЯ».

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Мошнягул депутаты мониторинг

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica