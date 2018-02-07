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Олександр Мошнягул,
історик,
політичний оглядач

Про активність депутатів херсонської міськради

Думаю, навряд чи хтось буде заперечувати проти твердження, що ключовим критерієм роботи будь-якого місцевого депутата є його діяльність в раді. Саме активності в постійних комісіях та особливо на пленарних засіданнях чекають від обранця виборці, адже саме тут він може реалізувати свої найсміливіші передвиборчі обіцянки.
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