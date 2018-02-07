Про активність депутатів херсонської міськради

Депутати Херсонської міської ради розпочали свою звітну виборчу кампанію. Першою публічно відзвітувала Оксана Матусевич (фракція "Наш край". Я був на її звіті. Він проходив проста неба, у ...
Думаю, навряд чи хтось буде заперечувати проти твердження, що ключовим критерієм роботи будь-якого місцевого депутата є його діяльність в раді. Саме активності в постійних комісіях та особливо на ...
Делюсь выжимкой с наиболее интересными корректировками первоначального проекта, вошедшими в бюджет Херсона-2018. Когда бюджет был опубликован, я озаботился вопросом, что же именно со слов финансистов ...
Вот такая забавная история произошла с приглашением на роль главной героини культового фильма «Завтрак у Тиффани» (1961 г.), по одноименной повести Трумена Капоте. Это знаменитая романтическая ...
В последнее время задумалась на тему границ в нашей голове, в нашем сознании. Тема то популярная, но познаётся только через собственный опыт. ...
Щороку на ремонти комунальних будівель на Херсонщині виділяються десятки мільйонів гривень із бюджетів різних рівнів. Зробити їх використання прозорим покликані тендерні процедури. Але і корупційних ...