Про активність депутатів херсонської міськради

Думаю, навряд чи хтось буде заперечувати проти твердження, що ключовим критерієм роботи будь-якого місцевого депутата є його діяльність в раді. Саме активності в постійних комісіях та особливо на пленарних засіданнях чекають від обранця виборці, адже саме тут він може реалізувати свої найсміливіші передвиборчі обіцянки.