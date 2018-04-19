Громадськість Херсону вважає незаконними зміни до регламенту міськради

Вчора 17 квітня на засіданні громадської ради при Херсонському міському голові відбулось бурхливе обговорення змін до регламенту міськради, що були затверджені 30 березня. Найбільший резонанс викликала норма про обов’язковий попередній запис бажаючих потрапити на пленарне засідання міськради.

Як зазначено в документі, такі бажаючі не пізніше ніж за 3 дні до засідання повинні написати заяву до секретаря ради. Далі апарат міськради, за нікому не зрозумілою закритою процедурою готує так звані «попередні списки» і тільки за ними простих городян будуть пускати на засідання. Але написання заяви не гарантує потрапляння на сесію, адже далі йде ще одна норма: «Кількість присутніх осіб на пленарному засіданні міської ради обмежується кількістю місць для сидіння». Тобто? Ви написали завчасно заяву, прийшли на засідання ради а вам говорять: «Вибачте, ви написали заяву, але вам не вистачає місця в залі. Останнє вільне місце закінчилось саме перед вами».





Чи можливі такі ситуації в нашій міськраді? Звичайно так, адже нерідко на засідання приходить чимало людей, і частині не вистачає вільних місць, часто вони стоять в проходах та з боку в залі. І тепер питання кому бути присутнім, кому ні, будуть визначати «списки попередників», які складатимуться непрозоро, під чесне слово влади.





Але це ми кажемо про чергові засідання, інформація про які з’являється заздалегідь. А як бути з позачерговими, які нерідко призначаються міським головою за день до проведення? Так було, наприклад, в лютому. 9 лютого було видано розпорядження про проведення сесії 10 лютого. Якщо б тоді діяв нинішній регламент, засідання мало б пройти в закритому режимі?





Всі прекрасно розуміють, що позачергові сесії проводяться швидко тому, що на них розглядають термінові питання. Але навіть якщо розпорядження міського голови буде видано й за 4 дні це не вирішить проблему, бо за всіма усталеними правилами інформувати людей потрібно як мінімум за 7 днів до події. Так що ж тепер, позачергові засідання будуть призначатись не раніше ніж днів за 10, чи рядові громадяни будуть позбавлені права приймати в них участь?





Громадські активісти вважають це рішення незаконним. Адже частина 17 статті 46 закону «Про місцеве самоврядування» чітко визначає: «сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них». Пункт 4 першої частини статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» зазначає, «право на доступ до публічної інформації гарантується доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень» яким є міська рада.





Крім того, законодавство не містить жодних норм, які б обмежували участь громадян в засіданнях рад, або створювали ускладнення у формі додаткових непрозорих процедур. Тому прийняття змін до регламенту можна вважати, як мінімум дивним. Більше того, воно може спровокувати соціальні загострення в місті, адже є чимало радикальних активістів, яких таке рішення тільки спонукатиме до рішучих дій.





Особливо дивним є те, що підтримали вже скандальне рішення депутати з проєвропейських партій: «Батьківщини», Радикальної партії, «Свободи», «Самопомочі» й «УКРОПу», лідери яких, під час подій Євромайдану, активно виступали за розширення участі громадян у вирішенні місцевих проблем та в управлінні справами держави. Єдиною фракцією, яка не голосувала в повному складі був Блок Петра Порошенко.





Особливо дивним виглядає голосування депутатів з фракції «Батьківщина», адже їх лідер Юрій Одарченко вніс на розгляд Верховної Ради проект «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо відкритості та гласності органів місцевого самоврядування)», в якому чітко зазначив:





«Члени територіальних громад мають право бути присутніми на сесіях місцевих рад. Члени територіальної громади допускаються до залів засідань на підставі паспорту. Забороняється встановлення будь-яких додаткових вимог щодо допуску до залів засідань, у тому числі щодо попереднього запису».





А співавтором цього документу, до речі, був Дмитро Ільченко, який підтримав зміни до регламенту. Що це? Зміна позиції на 180 градусів чи самодіяльність херсонських депутатів з «Батьківщини»!?





Розглянувши питання змін до регламенту члени громадської ради вирішили створити оперативну робочу групу, яка за сприяння експертів Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії підготує свої пропозиції, щодо того, як реагувати та діяти в цій ситуації. Громадські діячи не виключають і судового позову про скасування вже скандального рішення, адже на їх думку порушено законодавство, а в Україні вже є прецеденти відміни подібних рішень.



