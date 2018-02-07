Немного хербюджета

Делюсь выжимкой с наиболее интересными корректировками первоначального проекта, вошедшими в бюджет Херсона-2018. Когда бюджет был опубликован, я озаботился вопросом, что же именно со слов финансистов из департамента, таки было там откорректировано на основании резолюции громадских слушаний. Оказывается, не так уж и мало. Благоустройство урезали на 4 миллиона, и на 19 миллионов (почти в 2 раза) сократили компенсацию Устинову за перевозку льготников (а мы на предложении не настаивали, считая безнадежным :) ) На этом перемоги заканчиваются, пошли зрады: учителей с врачами еще чуть чуть дорезали, правда медицине урезание компенсировали появившейся изниоткуда субвенцией на оплату лекарств по отдельным заболеваниям на 7 миллионов (при расчетной потребности 32 миллиона), а школам и садикеам на 10 миллионов увеличили капитальные затраты, так что к концу года кто-то из учителей может оказаться голодным, зато с новыми окнами и фасадами. Параллельно с героической зрадоперемогой департамента финансов, чистую зраду свинячили депутаты: появились 15 миллионов в уставные фонды неназванных КП по линии ЖКХ (очень надеюсь, что это "Теплоэнерго" и "Водоканал", а не "Херпарки" с "Гаранитией", проверим, как родятся паспорта). Также на 700 тысяч обогатится КП, курируемое управлением потребительского рынка. Даже не знаю, что у них за КП... А вообще коррупциогенность аж сквозит, и напрашивается вывод о вредности депутатов как класса для городской общины. Гдето между крысами и холерной палочкой. По сравнению с расчетами департамента финансов, урезаются расходы с которых нечего взять, или за которыми не стоят мандатоносцы (например, у каких то музыкальных или художественных школ забрали миллион, немного покромсали и ДЮСШ, зато на покупку и "содержание" спортплощадок - почти миллион добавили. Также перепало лишнего неназванным организациям ветеранов и спортсменов - тем, кому город упорно не желает переводить выделение средств на конкурсную основу. В целом , конечно, стало хуже чем было - из чего в своих расчетах исходило ведомство Межерицкой, неясно, но призрак большой белой лисички вполне заметен и близок, а вся прочая власть, вместо срочной проверки єтого распорядителя, умывшая руки, и даже пощипавшая дополнительно расчеты эскулапов, крупно рискует: прекращение в октябре где-то выплаты зарплаты, или сокращение летом трети персонала - пойдут не к Межерицкой, пойдут в гореисполком. Со скальпелями, зажимами и пургеном. Если что - сравнивается окончательный вариант, висящий на сайте, с первой версией проекта, вывешенной там же в ноябре, и уже исчезнувшей. А цель - чисто энтомологическая.