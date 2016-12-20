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В УКРОПЕ планируют отозвать двух депутатов

Руководитель Херсонской областной организации Украинского объединения патриотов (УкрОП) Виталий Богданов сообщил о том, что партийная организация планирует отозвать двух депутатов-укроповцев за нарушение партийной и фракционной дисциплины, за голосование вразрез позиции фракций. Это депутат Херсонского городского совета Евгений Назарян и и депутат Олешковского районного совета Александр Семиняга - сообщают "Херсонские вести".

«Есть соответствующее решение партийной организации. За многократное нарушение партийной и фракционной дисциплины мы отзовем депутата Е. Назаряна. Последней каплей стало его голосование за 1-го заместителя мэра — регионала Игоря Козакова». "Кроме того, из «проштрафившихся» в «УКРОПе» есть еще один — депутат Олешковского райсовета Семиняга Александр Вячеславович. По аналогичной причине такое решение было принято районной партийной организацией" - рассказал изданию Виталий Богданов.
Напомним, причиной отзыва депутата не может быть решение партийной организации, а только воля избирателей. Это избиратели могут собрать инициативную группу, которая соберет необходимое количество подписей для отзыва депутата, передаст их избирательной комиссии, которая и будет рекомендовать партии отозвать своего депутата.

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