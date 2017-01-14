31 января – заседание исполкома горсовета

Вчера состоялась серия собраний избирателей по созданию инициативных групп по отзыву девяти депутатов. Этим депутатам инкриминируется невыполнение предвыборных обещаний. Сами собрания прошли с ...
Завтра 21 декабря в 10.00 состоятся Общественные слушания по обсуждению бюджета города на 2017 год. Представители Общественного совета провели большую подготовительную работу и всех зовем для участия ...
В самом деле, согласие всех акционеров с двумя миллиардерами включительно, на бесплатную национализацию говорит об одном - банк трэшевый, речь идет не о техническом дефолте, а об отрицательном ...
Даля Грибаускайте – Президент Литвы, Даля Тарайлене – Президент народного театра “Пилайте” в Вильнюсе, приехавшая в Херсон на “Мельпомену Таврии”. Обе они – это гордость и надежда Украины, это наша ...
Вообще-то моей первой учительницей была Анна Ивановна – молодая, улыбчивая, добрая, с красивыми рыжими локонами. Но она очень быстро ушла в декрет, бросив своих маленьких учеников на произвол судьбы. ...
Чи можуть громадяни міста розподіляти кошти з міського бюджету? Деякі мешканці скажуть що ні, не можуть. І ще, можливо, уточнять що «це привілея тих, хто там у владі – депутатів, ...