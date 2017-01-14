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31 января – заседание исполкома горсовета

31 января 2017 года в 10.00 состоится заседание исполнительного комитета городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Владимир Миколаенко, сообщает сайт Херсонского горсовета.

На рассмотрение вынесено 36 вопросов.

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