У Каховці зацікавлені зробити Статут демократичнішим

Днями відбулася поїздка членів координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при ХОДА в місто Каховка. В ході візиту Павло Гавриш і Олександр Мошнягул відвідали засідання Громадської ради Каховки і зустрілися з міським головою.

На цьому засіданні Павло Гавриш і Олександр Мошнягул презентували присутнім нещодавно прийняту Херсонською обласною радою Програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 - 2020 роки.

Заступник директора Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики ОДА Павло Гавриш наголосив на тому, що в Програмі закладено конкурс проектів для громадських організацій, в якому можуть взяти участь в тому числі і каховчани.

Керівник регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії Олександр Мошнягул розповів, що особливий наголос в вище названій Програмі - на посилення механізмів місцевої демократії, участь громадян, інститутів громадянського суспільства на реалізацію місцевої політики.

Також Олександр Дмитрович зазначив проблемні місця з точки зору місцевої демократії в Статуті Каховки - дозвільна система відвідування сесій, не прописані механізми громадських слухань, високий ценз для проведення громадських зібрань і місцевих ініціатив (що ускладнює їх).

Каховська громадськість, як і сам міський голова Андрій Дяченко, не стала заперечувати недосконалість міського Статуту. Під час зустрічі членів координаційної ради з мером він зацікавився в спільній роботі з удосконалення міського Статуту, що в підсумку зробить його більш відкритим і демократичним.

Те, що про роль громадянського суспільства в місцевій політиці замислюються не лише в обласному центрі, а й у районах Херсонщини, не може не радувати, адже саме з наведення порядку в маленьких населених пунктах починаються позитивні зміни в країні в цілому.

Відзначимо, що експерти херсонського Ресурсного центру зараз готують принципово новий документ на основі модельного статуту, розробленого Асоціацією сприяння самоорганізації населення.

Нагадаємо, що за підтримки міжнародного фонду «Відродження» в Херсоні працює Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії, мета якого - допомогти громадянам користуватися законними механізмами, контролювати владу і ефективно самоорганізовуватися. За консультаціями з питань місцевої демократії та самоорганізації населення можна звертатися за телефонами: (0552) 344-426, (066) 100-81-91