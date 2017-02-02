Представители общественности войдут в рабочую группу по расчету тарифов на автотранспорт

Сегодня в Кризисном медиа-центре.Херсон состоялся круглый стол "Херсонские маршрутки: цена и качество перевозок. Поиск путей решения проблемы", в котором приняли участие представители власти и общественности.

Как мы уже писали, вчера городской голова объявил о создании рабочей группы, которая, по его словам, "в течение нескольких месяцев будет работать отдельно по каждому перевозчику, внимательно изучит предоставленные ими экономические расчеты".

При этом тариф также планируют поднять до 5 гривен в ближайшее время.

Круглый стол открыл голова Общественного совета при Херсонском городском голове Александр Мошнягул, председательствующий на общественных слушаниях. Он еще раз напомнил об итогах слушаний, о Резолюции, которая была принята и об ее основных техисах, а также отметил, что появилось две цели: долгосрочная – реформа автотранспорта, и несколько короткосрочных целей, нацеленных на улучшение качества работы перевозчиков.

Потом Александр Мошнягул передал слово первому заму мэра Игорю Козакову, который признался, что повышение тарифов на транспорт было его идеей. Аргументировал он это тем, что в городе на сегодняшний день недостаточное количество подвижного состава – 35 единиц и 5 муниципальных автобусов. В то время как, по словам специалистом, для комфортных перевозок и для того, чтоб не быть заложниками частных фирм перевозчиков, необходимо 60 единиц подвижного состава, которых у города попросту нет.

Также Игорь Владимирович отметил, что повышение тарифов откладывалось в связи с политической обстановкой, выборами и т.д. нужно 60, поэтому момент, когда нужно было повышать тариф до 4 гривен, был упущен.

"Действительно это сейчас главная проблема у города – некачественная, непрофессиональная работа подвижного состава, перевозчиков. К сожалению, мы пока еще слушаем перевозчиков, пока у нас другого выхода нет", - резюмировал первый зам.

На вопрос по поводу независимого расчета Игорь Козаков ответил, что доверять различным исследовательским институтам тоже опасно, потому что не известно, что скрывается под красивым названием.

На замечание о том, что, может, иногородние перевозчики готовы предоставить более качественные услуги, Игорь Владимирович ответил, что за такую цену, как хотят херсонцы – вряд ли.

Свое выступление Игорь Козаков завершил тем, что тариф все-таки повысят в ближайшее время до 5 гривен, предположительно – до 13 февраля.

Участники круглого стола определились, кого делегируют в рабочую группу (см.фото) и решили, что дадут добро на повышение тарифа, но только после того, как рабочая группа подпишет Меморандум с учетом всех требований общественности и после того, как перевозчики обоснуют свои тарифы и наглядно презентуют свои расчеты. Также задачей рабочей группы будет конкретизация пунктов общественной резолюции и приведение их к реально выполнимым действиям.