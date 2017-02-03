Виталий Богданов: "Обоснование тарифов - фарс"

Фракции Херсонского горсовета занялись животрепещущим вопросом тарифов на автотранспорт, по поводу чего в городе сейчас проходит активная общественная кампания. Так, херсонский "Укроп" с завтрашнего дня объявляет бессрочную акцию под стенами горсовета.

Об этом на своей страничке в Фейсбуке заявил руководитель фракции "Укроп" в Херсонском горсовете:

"С 7 февраля УКРОП объявляет бессрочную акцию под стенами горсовета по поводу незаконного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Херсонский исполком, городской голова Мыколаенко, первый зам Козаков в вопросе повышения цены играют против горожан. Эти люди идут на поводу шантажистов-перевозчиков, игнорируя требования херсонцев.

То, что происходило и происходит последние дни в городском совете, иначе как фарсом не назовешь. Заседание исполкома - фарс. Обоснование тарифов - фарс.

Цель нашей акции предельно проста - добиться от власти прозрачного и законного решения в интересах жителей города, от перевозчиков - обоснованных и честных расчетов повышения цены на проезд.

Данная акция официальна и заявки о проведении поданы в исполком.

Свое участие в акции подтвердили партии «Батькивщина», «Самопомощь» и многие честные депутаты городского совета", - написал Богданов на своей страничке в Фейсбуке.

Напомним, что на прошлой неделе была создана рабочая группа, в которую вошли представители власти, перевозчиков и общественности. задача данного органа как можно быстрее сделать объективный расчет тарифа на автотранспорт в Херсоне.