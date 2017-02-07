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Здание мэрии опять заминировали

Здание Херсонского горисполкома снова заминировали.

Об этом сообщает корреспондент ПХ.

Отметим, что на 13.30 сегодня было запланировано засденаие земельной комиссии, а на 13.00 - транспортной, но его перенесли на завтра на 12.00.

Также сегодня в 11.00 в малом зале горисполкома началось заседание комиссии по внедрению платформы прозрачных бюджетов в учебных учреждениях, разработанной БФ «Об’єднання» и общественной организации «Центр исследований общества».

Также возле горисполкома идет сбор подписей против повышения тарифа на общественный транспорт, инициированный депутатами херсонского городского совета, с двумя требованиями: от власти – остановить необоснованное повышение тарифа на проезд в городском транспорте, от перевозчиков – гарантировать безопасность пассажиров и улучшение качества услуг.


Как сообщают представители горисполкома, в одном из кабинетов было найдено неизвестный предмет с различными электронными устройствами. На месте работают правоохранительные органы. 

  

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