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У Кочубеївці відбулося громадське обговорення Стратегії ОТГ

У п’ятницю в Кочубеївці відбулося громадське обговорення Проекту Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ, який підготували експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень. Незважаючи на жорсткі погодні умови, які паралізували дороги й ускладнили можливість доїхати мешканцям віддалених сіл в межах ОТГ, на обговореннях були присутні 30 громадян.

Кочубеївці уважно вислухали виступ експертів Причорноморського центру, активно коментували документ, але в цілому схвалили його текст. Особливо їх цікавив блок культури і дозвілля, який наразі є в громаді проблемним.

Декілька останніх пропозицій в проект Стратегії вніс голова ОТГ Іван Дудар. Він зазначив, що кочубеївці вже добре знають цей документ, адже в робочу групу по його розробці входили активісти громади, виконкому. Також Іван Дудар зазначив, що Проект Стратегії буде винесений на найближчу сесію і, скоріше за все, буде прийнятий.   

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