Херсонцы организовали флешмоб против подорожания проезда в маршрутках

В социальных сетях Херсона ширится флешмоб, в ходе которого херсонцы призывают городского голову Владимира Васильевича Миколаенко не подписывать повышение тарифа до 5 гривен, пока не будут предоставлены прозрачные и четкие обоснования повышению платы за проезд и пока не будет повышено качество работы транспорта.

Вот текст пояснения:

Акція #ВолодяНеПідписуй

Громадяни міста Херсон! Підтримайте звернення до Херсонського міського голови В.В.Миколаєнко з проханням НЕ ПІДПИСУВАТИ рішення про підвищення тарифів на громадський транспорт! Покажемо що нас багато!

Опублікуйте своє фото чи відео і текст з хештегом #ВолодяНеПідписуй і відмітьте сторінку В.В.Миколаєнко:

«Я (ПІБ), мешканець міста Херсон. Володимир Васильович! Не підписуйте рішення про підвищення тарифів до отримання чесного та відкритого обґрунтування необхідної ціни! Будьте з громадою!»

Ситуація із затвердженням «5 грн» на проїзд наступна.

Перший заступник мера Ігор Козаков повідомив, що збираються підписи членів міського виконавчого комітету за рішення про підвищення тарифів на міський громадський транспорт. Перед тим, як рішення вступить в силу, його має затвердити міський голова Володимир Миколаєнко.

Наразі створена робоча група у складі представників міської влади, перевізників та громадськості, метою якої є знаходження консенсусу в питанні тарифів на міський транспорт. У зв’язку з відсутністю адекватного та відкритого обґрунтування підвищення ціни проїзд (в якому мають бути розрахунки чому саме «5 грн»), ми звертаємось до Херсонського міського голови з проханням НЕ ПІДПИСУВАТИ рішення виконкому до отримання чесного обґрунтування підвищення тарифу та висновків робочої групи.

#ВолодяНеПідписуй #не_подписывай #непiдписуй