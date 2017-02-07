У шести херсонських школах запрацює онлайн система відкритих бюджетів
Шість херсонських шкіл стануть пілотними, де буде впроваджуватись онлайн система відкритих бюджетів.
8 лютого, відбулося засідання комісії по впровадженню платформи прозорих бюджетів в навчальних закладах. До складу комісії входять представники депутатського корпусу міськради, батьківських комітетів, управління освіти, громадськості.
Про це повідомляє Open School in UA у Фейсбуці.
Через 2 місяці роботи буде повторно зібрана комісія для обговорення результатів функціонування онлайн системи.