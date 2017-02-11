Некоторые херсонские перевозчики решили отказаться от Газелек

Перевозчики "Корнет-стиль", "МИС" и "Рембыттехника" откажутся от подвижного состава типа "Газель", заменив их автобусами с большим количеством мест.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Козаков, пишет сайт горсовета.





Как известно, 10 февраля исполнительным комитетом было принято решение о повышении тарифа на перевозки городским автотранспортом. С 15 февраля 2017 он составит 5 грн.





Кроме того, Игорь Козаков отметил, что с целью повышения качества перевозок будет создана рабочая группа, куда войдут представители общественности, фирм-перевозчиков, специалисты управления транспорта, дорожной инфраструктуры и связи. На период работы начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и связи Алису Вербицкую будет отстранена от работы.





Рабочая группа отработает задачи по графику, качеству перевозок.





Также планируется переподчинить КУ «Диспетчерская служба автоматизированного контроля» и сделать более независимой и от перевозчиков, и от управления транспортной, дорожной инфраструктуры и связи.





Что касается ночного тарифа, то повышение его вдвое, как это было раньше, в решении исполкома не прописано.