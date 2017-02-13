Группа депутатов горсовета требует внеочередную сессию по вопросу тарифов
Девятнадцать депутатов Херсонского горсовета написали городскому голове депутатское обращение с требованием провести внеочередную сессию по поводу повышения тарифов на проезд в херсонским маршрутках.
Напомним, что вчера появилась информация о том, что исполком принял решение поднять тариф до 5 гривен, несмотря на то, что общественность была против необоснованной цены без объективных расчетов.
Данное обращение выложил депутат Виталий Богданов в социальной сети Фейсбук.
Идею созвать внеочередную сессию и отменить повышение тарифа поддержали депутаты:
Елена Урсуленко (БПП "Солидрность"), Михаил Линецкий (БПП "Солидрность"), Виталий Богданов (Укроп), Елена Мазур (Укроп), Сергей Волошинов (БПП "Солидрность"), Александр Кривчун (БПП "Солидрность"), Андрей Дмитриев ("Самопомощь"), Сергей Жуйков (БПП "Солидарность"), Станислав Лысюк ("Оппозиционный блок"), Дмитрий Ильченко ("Батькивщина"), Сергей Собчук ("Оппозиционный блок"), Антон Хмаро ("Оппозиционный блок"), Алла Беличенко ("Оппозиционный блок"), Юрий Мариев ("Оппозиционный блок"), Егор Устинов ("Оппозиционный блок"), Виктория Борисевич (Укроп), Вячеслав Яременко ("Оппозиционный блок"), Дмитрий Иванов (БПП "Солидрность"), Денис Бердник ("Самопомощь").