Кошель: кожну третю державну гривню Радикальна партія витратила на одяг і канцтовари

Третину коштів в рамках державного фінансування (понад 5 млн. із 16,9) Радикальна партія Олега Ляшка витратила на виготовлення брендованої продукції. Близько половини коштів (7,9 млн.) було витрачено на пряму рекламу в ЗМІ. Про це сьогодні у Львові заявив голова КВУ Олексій Кошель, презентуючи дослідження Комітету виборців: «Аналіз фінансових звітів партій: на що пішли державні гроші», виконане в рамках проекту Дослівно.

«Головне, чого ми не побачили у звіті Радикальної партії Олега Ляшка – це витрачання коштів на роботу із виборцями та на розвиток політичної сили. Так, виплата зарплат і оренда офісів (927 тис.) обійшлася радикалам менше, ніж друк календарів (близько 1 млн.). Інші статті витрат РПЛ не менш вражають: до 1 млн. пішло на виготовлення футболок і курток, ще понад 800 тис. – на виготовлення блокнотів, папок і наліпок», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

«Це вже не перший приклад, коли партія витрачає державні кошти фактично на вітер, чим підриває саму ідею державного фінансування», – додав Кошель.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №6026, розроблений експертами КВУ спільно із народними депутатами, який встановлює чіткий перелік видатків, на які партії можуть спрямовувати державні кошти. Документ також забороняє партіям витрачати кошти із Державного бюджету на рекламу.

Джерело: сторінка ВГО КВУ в Фейсбуці