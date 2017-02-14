» » 22 февраля дептаты попытаются отменить решение исполкома о повышении тарифов

22 февраля дептаты попытаются отменить решение исполкома о повышении тарифов

22 февраля (среда) в 10.00 состоится внеочередная сессия Херсонского городского совета VІІ созыва.


Как сообщает сайт горсовета, на рассмотрение сессии вынесены следующие вопросы:


- «Об отмене решения исполнительного комитета Херсонского городского совета от 10.02.2017 № 42»;


- «Об установлении временного запрета на принятие исполнительным комитетом Херсонского городского совета решение о повышении тарифа на услуги по перевозке пассажирским автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования в г.. Херсоне».


Напомним, что девятнадцать депутатов Херсонского горсовета написали городскому голове депутатское обращение с требованием провести внеочередную сессию по поводу повышения тарифов на проезд в херсонским маршрутках.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

транспорт Херсонский городской совет тарифи

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica