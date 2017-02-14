22 февраля дептаты попытаются отменить решение исполкома о повышении тарифов

22 февраля (среда) в 10.00 состоится внеочередная сессия Херсонского городского совета VІІ созыва.





Как сообщает сайт горсовета, на рассмотрение сессии вынесены следующие вопросы:





- «Об отмене решения исполнительного комитета Херсонского городского совета от 10.02.2017 № 42»;





- «Об установлении временного запрета на принятие исполнительным комитетом Херсонского городского совета решение о повышении тарифа на услуги по перевозке пассажирским автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования в г.. Херсоне».





Напомним, что девятнадцать депутатов Херсонского горсовета написали городскому голове депутатское обращение с требованием провести внеочередную сессию по поводу повышения тарифов на проезд в херсонским маршрутках.