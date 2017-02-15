Василий Федин приглашает херсонцев на митинг против повышенного тарифа

Глава Херсонской областной организации партии «Оппозиционный Блок» Василий Федин приглашает неравнодушных херсонцев прийти на митинг перед сессией горсовета, которая планируется на 22 февраля.

Ниже публикуем сообщение политика, которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:

"Уважаемые херсонцы.

22 февраля (среда) в 10 часов состоится внеочередная сессия Херсонского городского совета, на которой будет рассматриваться вопрос отмены решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 5 гривен.

Сессия созвана по инициативе депутатов городского совета, среди которых депутаты фракции Оппозиционный блок.

Очевидно, что мэр города будет оказывать давление на депутатов городского совета, чтобы решение о повышении стоимости проезда устояло. Часть провластных депутатов могут просто не прийти на сессию.

Нам необходима ваша поддержка. Если вы против повышения стоимости проезда в общественном транспорте – приходите на митинг перед началом сессии. Проконтролируйте своего депутата! Выскажите свою позицию мэру города!

Сбор 22 февраля 2017 года в 9 часов 15 минут перед зданием городского совета. Плакаты с требованиями приветствуются".

Напомним, что 22 февраля (среда) в 10.00 состоится внеочередная сессия Херсонского городского совета VІІ созыва, на рассмотрение которой вынесены вопросы:«Об отмене решения исполнительного комитета Херсонского городского совета от 10.02.2017 № 42»;«Об установлении временного запрета на принятие исполнительным комитетом Херсонского городского совета решение о повышении тарифа на услуги по перевозке пассажирским автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования в г.. Херсоне».



