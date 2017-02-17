План заходів до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого 2017 року, у м.Херсоні до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні відбудуться наступні заходи:





- о 14.30 у малій залі Музичного училища відбудуться тематичні літературні читання за участі поетів Херсонщини, які представлять свої вірші про події взимку 2013-2014 років;





- о 16.30 на площі Свободи розпочнеться мітинг, звідки пройде хода до Алеї Героїв Незалежної України, де відбудеться молебень та покладання квітів на честь пам`яті Героїв Небесної Сотні.





Про це інформує Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА.