Елена Урсуленко - избирателям: "В следующий раз выбирайте ответственных депутатов" (видео)

Вчера секретарь горсовета Елена Урсуленко выступила в сессионном зале перед избирателями, посоветовав им в следующий раз выбирать тех депутатов, которые будут ходить на сессии, а также работать со своими депутатами на округах.

"В этом зале сегодня отсутствуют несамостоятельные депутаты, которые являются сотрудниками коммунальных предприятий, возглавляют коммунальные предприятия, возглавляют департаменты и управления в органах исполнительной власти. И мы видим, что очень тяжело собрать в зале депутатов, чтоб решить жизненно важные вопросы. В следующий раз, когда будут проводиться выборы, выбирайте ответственных, самостоятельных, состоявшихся людей. И работайте с теми депутатами, которые сегодня представляют ваши интересы на округах, заставляйте их все-таки посещать сессии и приходить на свою работу", - заявила секретарь горсовета.

Напомним, что на вчера была запланирована внеочередная сессия горсовета, проведение которой инициировали депутаты, выступающие против повышения тарифов на проезд в маршрутке. Однако необходимое для кворума количество депутатов не набралось. Сессия не состоялась.