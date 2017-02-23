Завтра будет заседать рабочая группа по автотранспорту

Завтра, 27 февраля, в 14.00 в малым зале горсовета состоится заседание рабочей группы по обсуждению тарифов на херсонский автотранспорт.

Напомним, что на прошлой неделе городской голова подписал распоряжение о создании рабочей группы "з опрацювання пропозицій, викладених у Резолюції учасників громадських слухань від 30 січня 2017 року по обговоренню проекту рішення виконкому Херсонської міської ради "Про встановлення тарифу на послуги" пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Херсоні з перевезення одного пасажира".

Ниже публикуем, кто вошел в группу.

Вот что по этому поводу думает Общественный совет при мэре.

Заседание группы является открытым для представителей СМИ.