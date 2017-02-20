Что делать с этими рабочими группами по маршруткам? Решал общественный совет

Ранее мы уже писали о неразберихе, которая сложилась вокруг рабочей группы по тарифам на маршрутки – группа, созданная по инициативе городского головы после Общественных слушаний так и не была легализирована, зато была создана новая. Сегодня выяснилось, что от общественности в группу вошли вовсе не те люди, которых Общественный совет при мэре делегировал, а совсем другие, большинство из которых даже не давали свое согласие на это… В ситуации пытались разобраться сегодня на заседании ОС.

Напомним список представителей общественности, которые были делегированы для работы в рабочую группу после общественных слушаний.

Сегодня было утверждено распоряжение городского головы о создании рабочей группы "з опрацювання пропозицій, викладениху Резолюції учасників громадських слухань від 30 січня 2017 року по обговоренню проекту рішення виконкому Херсонської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Херсоні з перевезення одного пасажира".

Вот список членов общественного совета, которых включили в новую рабочую группу.

Причем, как выяснилось сегодня на заседании Общественного совета, данных лиц никто не спрашивал, хотят ли войти в состав рабочей группы. Для некоторых эта новость стала полной неожиданностью. Тем более, что большая часть из них не является ни экономистами, ни специалистами в транспорте в отличие от тех, кого предлагал сам ОС.

В документе также есть приписка "за згодою", так что по предположению общественников, эта "подстава" была рассчитана на то, что претенденты откажутся и в рабочей группе вообще не будет представителей от общественности.

Учитывая все выше описанное, Общественный совет решил:

отправить запрос городскому голове с просьбой разъяснить статус рабочей группы, которая была создана Управлением транспорта под руководством Алисы Вербицкой и уже начала работы.

Обратиться к городскому голове с предложением внести в состав новой рабочей группы специалистов от общественности – Евгения Кулишова, Ирину Брадовскую, Людмилу Чайку, Андрея Жнивина и Владимира Молчанова.

Активист Ярослав Концевой, который Распоряжением городского головы был назначен руководителем новой рабочей группы, заявил, что в случае, если включить в группу специалистов не получится, он готов донести в группу предложения других членов ОС и что в любом случае все будет обсуждается сообща.