Антикоррупционная комиссия – против повышения тарифов на маршрутки

Официально с завтрашнего дня проезд в херсонской маршрутке стоит 5 гривен… Однако это решение было принято исполкомом вне заседания и вопреки воле горожан. Против данного варварского по отношению к херсонцам решения и некоторые депутаты. Сегодня в горсовете состоялось заседание антикоррупционной депутатской комиссии. В повестке дня был вопрос о повышении тарифов на проезд в маршрутках. В заседании приняли участие и представители общественности. О решениях комиссии читайте ниже.

"Новостью дня" стало то, что де юре рабочей группы по переговорам с перевозчиками не существует, хотя де факто она работает уже несколько недель (была создана по инициативе мэра Владимира Миколаенко после Общественных слушаний).

Вместо того, чтоб легализировать данною рабочую группу, как рекомендовал в частности Общественный совет, городской голова объявил о создании новой.

Неразбериху в ситуацию добавляет и то, что начальник транспортного управления Алиса Вербицкая, которую Владимир Миколаенко сам назначил ответственной за рабочую группу на заседании исполкома, на сегодняшний день то ли уволена, то ли находится на больничном.

С трудом распутав этот клубок из рабочих групп, комиссия, как ни парадоксально, приняла решение:

-Рекомендовать мэру в конкретные сроки создать рабочую группу, в которую войдут участники Общественных слушаний, представитель исполкома, перевозчики.

-Создать временную контрольную комиссию (вкк) по данному вопросу, куда войдут депутаты Херсонского горсовета.

Поскольку решение было принято исполкомом вне заседания, путем закрытого, "подковерного" сбора подписей, со стороны общественников прозвучало предложение признать незаконным деятельность первого зама мэра Игоря Козакова, который занимался этой процедурой.

Глава комиссии Виталий Богданов сообщил присутствующим, что правовые методы решения проблемы также задействованы: депутат Дмитрий Ильченко подготовил по данному вопросу иск в суд, но следует понимать, что исковый документ ограничен во времени.

Были и такие предложения от общественности: с завтрашнего дня брать в маршрутках билеты, на которых должна уже быть сумма 5 гривен, а потом после расчетом рабочей группы, потребовать у городского головы компенсировать переплату. Несмотря на то, что большинство отнеслось к этому предложению как к шутке, нашлись и те, которые считают идею вполне приемлемой.

Голова Общественного совета при мэре Александр Мошнягул акцентировал внимание на том, что данное решение исполкома (о повышении тарифа) противоречит закону "О местном самоуправлении" и задал членам антикоррупционной комиссии вопрос, будут ли они изучать и другие решения, принятые по этой процедуре. Интересно было бы узнать, какие еще решения хотя бы за 2016 год были приняты в таком закрытом режиме.

Виталий Богданов ответил, что комиссия планирует изучить этот вопрос, тем более, что такие решения действительно есть, и многие из них резонансные. Депутаты поддержали идею общественников о том, что нужно внести изменения в Положение об исполкоме горсовета о том, что решения по социально важным, резонансным вопросам не должны решаться закрыто.

Также голова комиссии обещал предоставить журналистам, присутствующим на заседании, поименное голосование членов исполкома за повышение тарифов, но, по словам Виталия Владимировича, знаковый документ куда-то исчез.

Напомним, что девятнадцать депутатов Херсонского горсовета написали городскому голове депутатское обращение с требованием провести внеочередную сессию по поводу повышения тарифов на проезд в херсонским маршрутках.