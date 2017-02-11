Виконком підняв ціну на проїзд. Депутати збирають позачергове засідання

На сайті Херсонської міської ради опублікували повідомлення про встановлення тарифів на послуги пасажирського авторанспорту в м.Херсон в розмірі 5 грн. на одну поїздку. При цьому депутати Херсонської міської ради зібрали підписи про проведення позачергової сесії міської ради.

п.6 ст. 59 цього ж Закону - "Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету" і підписується міським головою. Не публічне, не відкрите "опитування членів виконкому" не закріплення Українським законодавством. Рішення Виконавчого комітету міської ради було опубліковане 13.02., при цьому це рішення не було проголосовано на засіданні виконкому. За нього були зібрані підписи членів виконавчого комітету і закріплено підписом міського голови. Згідно з Регламентом виконкому (п. 2.2.1), прийнятим самим виконкомом, прописна така можливість прийняття рішення. Проте, згідно зі ст. 53, Закону України "Про місцеве самоврядування" основною формою роботи виконкому є засідання, а згідноі підписується міським головою. Не публічне, не відкрите "опитування членів виконкому" не закріплення Українським законодавством.

Депутат Херсонської міської ради В.Богданов сьогодні, на зібранні ініціативної групи громадян, повідомив, що вже зібрано 19 підписів депутатів міськради за проведення позачергового засідання ради. На засіданні будуть розглядати питання про відміну рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів на громадський транспорт до отримання відкритого та чесного обґрунтування ціни на проїзд.