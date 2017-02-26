В херсонских троллейбусах теперь можно расплатиться через "Приват 24"

Херсон стал вторым городом в Украине, который внедрил систему безналичной оплаты за проезд в троллейбусах с помощью QR-кода. Первым стал Львов, там такая система заработала с конца февраля.

Об этом сообщается на сайте херсонского горсовета.





Пока такой расчет будет доступен пользователям "Приват24". С 1 марта 2017 оплатить проезд можно будет, просканировав смартфоном, где установлено приложение «Приват24», QR-код на стикерах в троллейбусе, выбрав карту для оплаты и нажав "Оплатить". После оплаты пассажир получает электронный билет и компостирует его, нажав соответствующую кнопку.

Кроме того, с середины марта в троллейбусах Херсона рассчитаться за проезд можно будет любой банковской карточкой. Во всех троллейбусах будут установлены pos-терминалы.





"Наша цель - предоставить возможность пассажирам троллейбусов оплачивать проезд любым удобным для них способом. Обычные талоны также останутся. Но теперь люди, готовые осуществить безналичный платеж, смогут сделать это с помощью карты любого банка. У каждого кондуктора при себе будет платежный терминал. Скорость обработки операции - 4-5 секунд", - подчеркивает и.о. директора ГКП "Херсонэлектротранс" Егор Устинов.





Следует заметить, что Херсон станет первым городом в Украине, где внедрят систему безналичной оплаты за проезд в городском электротранспорте.