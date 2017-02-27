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Завтра Херсонщина узнает имена своих "Народных героев"

1 марта 2017 года в большом зале городского совета в 12.00 состоится церемония награждения жителей Херсона и области званием "Народный герой".


Инициатором проекта является общественная организация «Народные герои», сообщает сайт Херсонского горсовета.


Эта негосударственная награда была введена в 2016 году вновь созданной одноименной общественной организацией во главе с ее основателем Андреем Зибраном.


Только за первое полугодие реализации проекта активистам удалось найти и познакомиться с примерами общественно-полезной деятельности более чем двухсот украинцев, неутомимый труд которых без лишнего преувеличения можно назвать подвигом. Среди ее почетных Героев - врачи, учителя, юные изобретатели, волонтеры, многодетные матери, олимпийцы, ветераны, авторы мировых рекордов, благотворители и священники.


В конце 2016 года активисты ОО «Народные Герои» начали Всеукраинскую акцию «Герои твоего города», первое событие которой состоялась 27 декабря года в Северодонецке, где 32 жителя города получили почетные награды.


Нынешняя, 2-я, церемония, которая состоится на Херсонщине, поможет местной общине и всей стране очередной раз узнать о подвигах и победах жителей нашей области.

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