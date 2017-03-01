Затверджено новий графік роботи Херсонського офісу Мережі правового розвитку. Відтепер спеціалісти прийматимуть херсонців у понеділок та середу з 09.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00).





Попередній запис за телефоном: 099 468 3848





Офіс знаходиться за адресою: вул. Бориса Мозолевського (колишня Фрунзе), будинок 2, офіс 6.





Юрист консультуватиме з питань взаємодії з виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, комунальними службами та підприємствами, які надають послуги населенню, та питань захисту прав військовослужбовців.





Довідка.Первинна правова допомога включає такі види правових послуг:





· надання правової інформації;





· надання консультацій і роз’яснень з правових питань;





· складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру;





· надання витягів із законодавства;





· надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.





Херсонський офіс Мережі правового розвитку не складає процесуальні документи, не представляє інтереси відвідувачів у суді та інших державних органах. За потреби у наданні безоплатної вторинної правової допомоги особу перенаправляють до партнерів організації.





Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базіГО «Інформаційний Ресурсний Центр «Правовий простір». Безоплатна первинна права допомога надається за ініціативою Херсонської міської влади та ГО Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір» в межах проекту «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримкиМіжнародного фонду «Відродження».