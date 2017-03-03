В Херсоні покажуть фільм, де в головних ролях «сонячні діти»

В Херсоні 9 березня відбудеться закритий показ документальної драми «ТЫ ГДЕ / Я ЗДЕСЬ», в якому головні ролі зіграли люди з синдромом Дауна мешканці Одеси. 7 героїв, 7 нерівних подихів, 5 історій, від яких завмирає серце... Країна: Україна, 2016, Хронометраж: 60 хвилин, Жанр: документальний. Після показу відбудеться прес-конференція з режисером, продюсером та батьками героїв фільму. Запрошуємо представників ЗМІ.





Місце проведення: 9 березня 2017 року в кінотеатрі «Мультиплекс». Адреса: м. Херсон, ТРЦ "Фабрика", вул. Залаегерсег, 18. Початок: 15.00





Захід присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, і організований Херсонською обласною організацією підтримки дітей з синдромом дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини».





Мета заходу: формувати толерантне ставлення суспільства до дітей з інвалідністю, зруйнувати бар'єри страху та надихнути молодь до спілкування та дружби з особами з особливими потребами.





Херсон – друге місто на території України, де відбудеться закритий показ документального фільму, герої якого звичайні одесити з додатковою хромосомою. Уявімо великий організм і назвемо його суспільством. У нього можуть бути фантазії. Уявімо, що цей організм - суспільство мріє про те, щоб всі його клітини - люди мали можливість жити однаково. Але ця утопія існує в світі, розділеному північчю. Чим нічне місто відрізняється від денного? Вночі кожен більшою мірою розраховує на себе, ніж на інших. Людина з синдромом Дауна в нічному місті не виживе. Тому нічне життя для такої людини ─ це, в першу чергу, пошук друзів та прохання про допомогу. Помічають це оточуючі? Чи усвідомлюють це самі люди з синдромом Дауна? Чи розуміє хоч одна сторона в цьому конфлікті, який вузол суперечностей ховається за простою фразою: бути іншим і бути одному?





Продюсер: Ірина Новікова, режисер: Максим Карасьов, оператор: Аліса Павловська, художник: Євген Велич, сценарій: Родіон Сабіна, композитор: Олексій Кувалліні, гример: Наталя Катасонова.

Музика групи #Niaero

У фільмі знімалися: Олена Бучкарік, Олександр Багмут, Олексій Бабієнко, Андрій Лопатин, Анастасія Дудник, Анастасия Зятькова, Максим Фадеев.





Організатори: Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» - це громадська організація, що створена за ініціативою батьків, які виховують дітей з синдромом Дауна та зареєстрована 21 березня 2014 року.

Сторінка у ФБ https://www.facebook.com/SunnyChildrenKherson/

sunnydity@gmail.com

Тел.: 0997028895 - Ірина, 0505718519 - Тетяна.





Партнери: Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти», голова організації Оксана Зятькова

Сторінка у ФБ https://www.facebook.com/detisolnca2012/?fref=nf&pnref=story

Тел.: 097 598 7537