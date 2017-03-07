» » Позачергова сесія знову не відбулася

Позачергова сесія знову не відбулася

Сьогодні депутати Херсонської міської ради зібралися на позачергову сесію, в порядку денному якої було 2 питання: Про скасування рішення виконкому № 42; Встановлення тимчасової заборони на підвищення тарифу на маршрутки.

В залі зареєструвалося 28 депутатів.

Депутат від ВО Свобода заявив, що їх фракція проти тарифу на 5 гривень без відповідного сервісу, проте двох з чотирьох членів фракції ВО Свобода не було на засіданні.

Депутат від фракції ВО Свободи Горланов І.О. наголосив, що не варто займатися популізмом і почав критикувати Нацбанк за "бездарну політику".

Було прийнято рішення про поіменне голосування без використання системи "ВІЧЕ". Але депутати не змогли проголосувати за порядок денний, і міський голова Володимир Миколаєнко закрив сесію.  Не проголосували: Миколаєнко В.В., Собчук С.С., Волошинов С.А.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон Херсонский городской совет Сессия депутати

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica