Позачергова сесія знову не відбулася

Сьогодні депутати Херсонської міської ради зібралися на позачергову сесію, в порядку денному якої було 2 питання: Про скасування рішення виконкому № 42; Встановлення тимчасової заборони на підвищення тарифу на маршрутки.

В залі зареєструвалося 28 депутатів.

Депутат від ВО Свобода заявив, що їх фракція проти тарифу на 5 гривень без відповідного сервісу, проте двох з чотирьох членів фракції ВО Свобода не було на засіданні.

Депутат від фракції ВО Свободи Горланов І.О. наголосив, що не варто займатися популізмом і почав критикувати Нацбанк за "бездарну політику".

Було прийнято рішення про поіменне голосування без використання системи "ВІЧЕ". Але депутати не змогли проголосувати за порядок денний, і міський голова Володимир Миколаєнко закрив сесію. Не проголосували: Миколаєнко В.В., Собчук С.С., Волошинов С.А.