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На Херсонщині стартував виборчий процес ОТГ

«Вибори відбудуться 30 квітня. Впевнений, громади оберуть  справжніх лідерів», - про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Громади чекають своїх лідерів! Сьогодні стартує виборчий процес у 47 ОТГ із 19 областей. Вибори відбудуться 30 квітня. Впевнений, громади оберуть  справжніх лідерів, які маючи  довіру людей, відкриють своїм громадам друге дихання», - зазначив Геннадій Зубко.

Він також звертає увагу, що децентралізація надає громадам нові можливості, їх мешканцям нову якість життя: «Це можливості для ініціативних і небайдужих управлінських команд на місцях. М'яч — на полі громад. І тому ці чергові 47 громад мають усі підстави стати успішними», - зазначив Геннадій Зубко.

Проводитиметься виборча кампанія і на Херсонщині, в тому числі. Так, утворення ОТГ розпочинається у Горностаївській селищній та Виноградівській сільській об’єднаних територіальних громадах.

Джерело: сайт ХОДА

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