Політики перетворили Погоджувальну Раду на ток-шоу, – Кошель

Комітет виборців України в рамках проекту Дослівно проаналізував виступи лідерів фракцій на Погоджувальних радах ВРУ в січні-лютому 2017 року.

85% часу своїх виступів політики витрачають на взаємні звинувачення та озвучення позиції щодо актуальних подій. Лише 15% часу йде на обговорення теми засідання.

«Середньостатистичний виступ очільників фракцій на Погоджувальній Раді мало чим відрізняється від того, що вони говорять на ефірі будь-якого з політичних ток-шоу. Враховуючи, що засідання Погоджувальної Ради транслюють телеканали із мільйонною аудиторією, для політиків це черговий привід заявити про себе», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

«На останній Погоджувальній Раді 20 лютого Юлія Тимошенко половину виступу присвятила звільненню Гройсмана та питанню продажу землі. Олег Ляшко понад 70% часу говорив про торгову блокаду ОРДЛО та коментував заяву екс-радикала Андрія Артеменка. При цьому на порядку денному стояли питання паливно-енергетичного сектору, правоохоронної діяльності та банківської сфери. Саме їх мали б обговорювати політики», – підкреслив Кошель.

«На 9 лютого у парламенті був запланований день децентралізації, на якому мали прийняти низку ключових законів для підтримки реформи. На Погоджувальній Раді 6 лютого про децентралізацію згадали лише 5 разів, витративши на це 2% із загального часу обговорень», - додав голова КВУ.

При цьому відповідно до Закону «Про Регламент Верховної Ради України» Погоджувальна Рада є консультативно-дорадчим органом, що займається організаційними питаннями роботи Верховної Ради. Це включає розгляд та ухвалення пропозицій щодо календарного плану роботи сесії, тижневого порядку денного пленарних засідань, узгодження плану законопроектної роботи тощо.

Джерело: сайт ВГО КВУ