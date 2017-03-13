Мережа правового розвитку допоможе територіальним громадам ефективно використовувати ресурси

Відбулась координаційна зустріч експертної групи за проектом «Посилення спроможності місцевого самоврядування через моніторинг проблем у громадах та аналіз ефективності місцевої бюджетної політики у Волинській, Харківській та Вінницькій областях».

Метою проекту є проведення дослідження процесів управління ресурсами громад в умовах децентралізації, ідентифікація проблем громад, розробка та поширення методології підвищення ефективності управління їх ресурсами та, зокрема, наповнення місцевих бюджетів.

У рамках проекту буде проведено фокус-групи у трьох-чотирьох пілотних громадах, збір даних та загальної інформації про громаду, моніторинг наявності місцевих програм та їх ефективності, локальних нормативних актів та процесів прийняття рішень ОМС. Вже визначені пілотні громади у Волинській (Велицька об’єднана територіальна громада - http://velycka.gromada.org.ua) та Харківській областях (Чкаловська об’єднана територіальна громада - http://gromada.info/gromada/chkalovske/). Перелічені заходи дозволять ідентифікувати проблеми цих громад та сформувати їх паспорти. За результатами обробки та узагальнення зібраної інформації буде напрацьовано рекомендації, які презентують у форматі діалогу для кожної пілотної громади разом з анонсуванням подальших кроків з їх впровадження.

Серед особливих завдань, які стоять перед проектною командою, є проведення картографування проблем громади, джерел надходжень та напрямів видатків за методом фандмеппінгу, що дозволить в результаті визначити потенційний обсяг надходжень бюджетів територіальних громад та створити можливості для запровадження чітких пріоритетів у сфері місцевих видатків, ініціювання змін бюджетної політики та механізмів контролю за їх реалізацією.

Захід проведений в межах спільної реалізації Мережею правового розвитку та Центр політико-правових реформ проекту «Посилення спроможності організацій громадянського суспільства у регіонах України впливати на органи державної влади та місцевого самоврядування з метою прискорення реформ», який фінансується Програмою МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Автор: Євген Полтенко, виконавчий директор ГС «Мережа правового розвитку»