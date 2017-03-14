Первая часть IV Балтийско-Черноморского экономического форума состоится 25 мая в Клайпеде

25 мая в литовском городе Клайпеда состоится первая часть IV Балтийско-Черноморского экономического форума.

Согласованный между Херсоном и Клайпедой переход к формату проведения, который предусматривает часть мероприятий в Литве и часть в Украине, будет способствовать расширению возможностей херсонского бизнеса, активизирует внедрение совместных проектов с коллегами из бизнес-среды Литвы и других стран ЕС.

Указанный подход, когда организация бизнес-форума происходит последовательно в нескольких странах, в первый раз реализуется по подобным мероприятиям в Украине по местной инициативе. При этом, по договоренности Херсона и Клайпеды, организационные расходы по мероприятиям берет на себя принимающая сторона.

Запланированы к проведению мероприятия и обсуждения в г.Клайпеда должны стать мощным толчком для активизации экономических отношений и внедрение бизнес-проектов, как в Херсоне, так и в Клайпеде.

В программу форума внесены на обсуждение вопросы стратегического развития г.Клайпеда, перспектив реализации уже начатых и инициирование новых совместных проектов в Херсоне. Обсудят вопросы развития портовой отрасли и роли морских портов Херсона и Клайпеды в общей сети портов Балтийского и Черноморского бассейнов.

Значительное внимание будет уделено вопросам инновации в портовых городах, с этой целью в Клайпеде выступит с речью руководитель грантовых программ ЕС и стимулов Агентства экономического развития Амстердама Жерардену Бур.

Отдельно, с участием сотрудника по вопросам экономики Европейской комиссии Мариуса Ващега, будет уделено внимание обсуждению инвестиционного плана Европейской комиссии с примерами на проектах развития портов.

Предполагается глубокое обсуждение вопросов «зеленой» энергетики с участием директора профильной Европейской комиссии Кестутиса Садаускаса.

Источник: сайт Херсонского горсовета