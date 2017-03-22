Найбільше порушень балансу — в новинах “Вести” та “Страна.ua”, найменше — на “Ліга.net”

Майже половина новин у газеті “Вести” та онлайн-виданні “Страна.ua” написано з порушенням професійного стандарту балансу думок (48% та 44% відповідно). Найкращими ж у дотриманні цього стандарту серед загальноукраїнських сайтів є “Ліга.net” (8% новин з порушенням), а серед друкованих видань — газета “Дзеркало тижня” (24% новин з порушеннями).

Такими є результати дослідження ІМІ серед десяти популярних онлайн-видань (Українська правда, ЛІГА.net, Укрінформ, 112.ua, УНІАН, LB.ua, Цензор.нет, Страна.ua, Обозреватель, Корреспондент.net) та шести друкованих видань (Дзеркало тижня, Новое время, Факты и комментарии, Сегодня, КП в Украине, Вести), що проводилось у лютому 2017 року за підтримки програми У-Медіа Інтерньюз Нетворк.

Загалом, рейтинг українських загальнонаціональних сайтів за рівнем дотримання професійних журналістських стандартів очолили відразу три інтернет-ЗМІ – Українська правда, ЛІГА.net та Укрінформ, в яких 76% матеріалів написані без жодних порушень.

Серед друкованих видань найкращим виявилось "Дзеркало тижня" — 57% матеріалів без порушень стандартів.

Найнижчі результати з дотримання стандартів серед інтернет-ЗМІ показали три видання: Корреспондент.net (лише 28% матеріалів написані без порушень журналістських стандартів), Обозреватель (32%), і Страна.ua (36%).

З друкованих ЗМІ, найнижчі результати отримала газета "Вести": лише 28% матеріалів в ній не містили порушень, а також газети "Сегодня" і "КП в Украине" – по 29% матеріалів без порушень професійних журналістських стандартів.

В середньому, стандарт балансу думок і точок зору порушують у кожні четвертій новині інтернет-видань та кожному третьому матеріалі друкованих ЗМІ. Це новини на певні конфліктні теми, в яких журналісти не брали коментарі у інших сторін і не зазначали, що намагаються отримати коментар.

Стандарт достовірності порушено в середньому у 17% матеріалів в інтернет-ЗМІ та 30% в друкованих. Наприклад, це написання новин на основі даних з неверифікованих акаунтів в соцмережах, посилання на неназвані медіа (“сообщают сепаратистские СМИ”), або ж коли джерело інформації не називають взагалі.

Відокремлення фактів від коментарів в середньому у інтернет-ЗМІ порушувався в 11% матеріалів, у друкованих — 26%. Наприклад, коли заголовки новини не відповідають її суті, тобто журналісти самі інтерпретують подію, роблячи цю новину більш “клікабельною”, або ж виражають свою думку в інформаційних матеріалах.





Моніторинг проводили експерти ІМІ за підтримки програми У-Медіа Інтерньюз Нетворк, у лютому 2017 року. Моніторингу підлягали десять популярних загальнонаціональних онлайн-видань (Українська правда, ЛІГА.net, Укрінформ, 112.ua, УНІАН, LB.ua, Цензор.нет, Страна.ua, Обозреватель, Корреспондент.net) та шість загальнонаціональних друкованих видань (Дзеркало тижня, Новое время, Факты и комментарии, Сегодня, КП в Украине, Вести). З розгорнутішою аналітикою, а також методологією моніторингу, можна ознайомитись на сайті ІМІ.