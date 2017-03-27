Друга спроба відмінити підвищення тарифу на автотранспорт провалилася

Як ми вже писали раніше, на сесії міськради 23 березня депутати не проголосували за скасування підвищення тарифу на маршрутки (всього за було 26 депутатів). Наступного дня на позачерговій сесії депутати повернулися до цього питання, але й друга спроба скасувати рішення виконкому про підвищення тарифу на автотранспорт до 5 гривень провалилася.

Так, рішення «Про скасування рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 10.02.2017 № 42» знову не було прийнято. За – 26 депутатів, проти – 0, утрималися – 3, не голосували – 14.

Як голосували депутати по фракціям?

Повністю за дане рішення голосували фракції «Опозиційного блоку», «Батьківщини», «Укропу».

«Наш край» - Кліментенко за, Больбот і Семенчев не голосували.

«Солідарність» - Ремига утримався, всі інші за.

Позафракційні - тільки Яременко за, інші (Леонова, Лугова, Миколаєнко, Назарян, Ценкер) не голосували.

«Самопоміч» у складі Подлєсний, Рубан, Сух, Токарєв, Чемеріс не голосували. «Самопоміч» в особі Дениса Бердніка за.

«Свобода» - Горланов утримався, Урбанський не голосував.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка - Васильєв не голосував, Дьякова утрималася.

Також була пропозиція Дмитра Ільченка («Батьківщина») «Про звіт робочої групи з опрацювання пропозицій, викладених у Резолюції учасників громадських слухань від 30 січня 2017 року по обговоренню проекту рішення виконкому Херсонської міської ради "Про встановлення тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Херсоні з перевезення одного пасажира", але депутати її не підтримали. За проголосувало 18 депутатів, проти - 0, 1 утримався, 19 не голосували.

Ось що з цього приводу написав на своїй сторінці в Фейсбуці голова фракції «Свободи» Євген Матковський: «Сьогодні ми вчергове стали свідками дешевого популізму та маніпулювання фактами та результати під час ІІІ пленарного засідання ХІІ сесії ХМР. Сьогодні вкотре виносилось питання щодо відміни підвищення тарифу на пасажироперевезення виконкомом ХМР та встановлення мораторію на підвищення на цілий рік. Зараз ми бачимо як лунають дешеві звинувачення від депутатів та деяких активістів-ботів, які при будь-якій змозі намагаються вилити бруд на свободівців. Варто зазначити, що член виконкому ХМР від «Свободи» Олег Гаврилко не голосував за підвищення тарифу, а депутати-свободівці на першому пленарному засіданні цієї ж сесії та позачергової голосували за скасування тарифу, проте ніколи не підтримували введення мораторію. Сьогодні було прийнято рішення не піддаватись на черговий популізм та дочекатись на рішення суду по цьому питанню, яке розглядалось паралельно сесії. Так само хочеться відзначити, що ми розуміємо, що оці всі заклики щодо введення мораторію на підвищення є дешевим піаром окремих депутатів, адже розуміємо в які часи живемо, коли все здорожчало, а тариф на пасажироперевезення не переглядався з 2014 року, хоча майже по всій країні тариф майже щороку піднімався. На думку фракції, то треба дочекатись висновків двох робочих ТКК з цього питання, а вже потім виносити це питання на розгляд. От зараз можна наприймати маратоіїв, а через місяць ці ТКК дійдуть висновків, що тариф має бути 4-4,25 чи 5 грн. Що тоді буде робитись? Так само викликає подив, що активістів та депутатів не обурило підвищення цін на пасажироперевезення в області, складається враження що все всіх влаштовує. Популістами завжди бути легко, але кожен обирає свій шлях!»