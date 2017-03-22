Депутаты не проголосовали за отмену повышения тарифа на маршрутки
Сегодня на сессии Херсонского горсовета депутаты не проголосовали за отмену повышения тарифа на маршрутки. Публикуем результаты поименного голосования за отмену решения исполкома от 10.02.2017 № 42 по установлению тарифа на автотранспорт 5 гривен на сегодняшней сессии. Решение не было принято, всего за проголосовало 26 депутатов – то есть депутаты не отменили повышение тарифы на проезд в маршрутке. Однако этот вопрос сейчас рассматривается в суде, поэтому маршрутки в Херсоне пока еще 3 гривны.
Беличенко – За
Бердник – отсутствует
Белоковыленко - отсутствует
Богданов – за
Больбот – воздержался
Боржков – отсутствует
Борисевич – за
Васильев – отсутствует
Волошинов – за
Голубенко – за
Горланов – отсутствует
Грек – воздержался
Дьякова – воздержалась
Дмитриев – за
Жуйков – за
Заболотный – за
Иванов – за
Ильченко – за
Кирилов – отсутствует
Кияновский – за
Климентенко – за
Кривчун – за
Леонова – воздержалась
Линецкий – отсутствует
Лысюк – за
Ложичев – за
Луговая – отсутствует
Мазур – за
Маренчук – отсутствует
Мариев – отсутствует
Матковский – отсутствует
Матусевич – отсутствует
Назарян – воздержался
Пидперегора – не голосувал
Подлесный – воздержался
Пушкарева – за
Ремыга – за
Романюк – за
Рубан – отсутствует
Сальдо – отсутствует
Семенчев – воздержался
Собчук – за
Сух – воздержался
Токарев – отсутствует
Трошин – за
Урбанский – за
Урсуленко – за
Устинов – за
Хмаро – отсутствует
Ценкер – против
Чемерис – воздержался
Черненко – за
Шевчук – за
Яременко – отсутствует
Миколаенко – воздержался.
Следующим рассматривали вопрос «Про встановлення тимчасової заборони на прийняття виконавчим комітетом Херсонської міської ради рішення про підвищення тарифу на послуги перевезень пасажирським автомобільним транспортом», но решения также не было принято (17 голосов за).