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У березні в Раду найкраще ходили депутати Народного Фронту, БПП та Ляшка

КВУ в рамках проекту Дослівно проаналізував відвідування фракціями засідань Верховної Ради в березні. Найсумлінніше відвідували засідання Ради депутати «Народного Фронту», Блоку Петра Порошенка та Радикальної партії Олега Ляшка. В середньому в залі парламенту перебували 88% фракції «Народного Фронту», 84% - БПП та 83% - РПЛ.
Як правило на засіданнях Ради були присутні 75% позафракційних депутатів, 74% членів фракції ВО "Батьківщина", 72% - "Самопомочі" та 71% - "Опозиційного блоку".

Найнижчі показники відвідуваності у «Відродження» та «Волі Народу». В середньому на засіданнях Ради перебували 62% та 61% депутатів цих груп відповідно.

«Через низьку відвідуваність Ради депутати часто не могли прийняти навіть суто технічні рішення. Зокрема, це мало місце під час голосування за призначення позачергових виборів низки міських та сільських голів на засіданні Ради 14 березня. Це було суто технічне рішення парламенту, але навіть його вдалося прийняти після кількох спроб та закликів голови Верховної Ради», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Всього у березні відбулося 12 пленарних засідань Ради. В середньому на них були присутні 331 народний депутат із 423. Інформація щодо відвідуваності народних депутатів за даними письмової реєстрації. 
Джерело: сайт ВГО КВУ
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