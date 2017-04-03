В пятницу - внеочередное заседание исполкома
7 апреля в 11.00 состоится внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета.
Об єтом сообщается на сайте Херсонского горсовета. На рассмотрение вынесены следующие вопросы:
1. Об организации работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния улиц города к Пасхальным и майским праздникам.
2. Об утверждении Плана работы департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета на 2017 год кода КПКВК 4016130 «Обеспечение функционирования комбинатов коммунальных предприятий, районных производственных объединений и других предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства» в новой редакции.