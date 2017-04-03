» » В пятницу - внеочередное заседание исполкома

В пятницу - внеочередное заседание исполкома

7 апреля в 11.00 состоится внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета.

Об єтом сообщается на сайте Херсонского горсовета. На рассмотрение вынесены следующие вопросы:

1. Об организации работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния улиц города к Пасхальным и майским праздникам.

2. Об утверждении Плана работы департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета на 2017 год кода КПКВК 4016130 «Обеспечение функционирования комбинатов коммунальных предприятий, районных производственных объединений и других предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства» в новой редакции.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский городской совет

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica