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Участь українців в національно-визвольній боротьбі кримських татар - практично невивчена тема

З теми «Українці повинні підтримати боротьбу  кримських татар*». Национальна- визвольна боротьба  кримських  татар та  українців у ХХ столітті: етапи і віхи.»,  в актовому залі  Херсонського державного університету,   відбулась  лекція відомого історика, кандидата політичних наук, автора та ведучої історичної передачі на телеканалі АТР – Гульнари Бекіровой.

       Лекція відбулась  в рамках щорічного  конкурсу для молоді Херсонської області та А Крим  на тему: «На кращі учнівські твори, присвячені  історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР, та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за  державний суверенітет та територіальну цілісність України».


На заході були присутні вчителі історії, студенти місцевих ВУЗів, ліцеїв та всі, кому не байдужа новітня історія України.  Присутні мали можливість  з першоджерел дізнатися  про маловідомі факти  історії як Криму, так і сучасної України.

Звертаючись до студентів, Гульнара Бекірова сказала, що участь українців в національно-визвольній боротьбі кримскотатарського народу  практично невивчена тема і тому - дуже перспективна для молодих вчених істориків і політологів.

Також вона зазначила, що кримських татар підтримували чимало знакових представників українського дисидентського і правозахисного руху: Петро Григоренко, Святослав Караванський, Леонід Плющ, Станіслав Тельнюк, В'ячеслав Чорновіл та багато інших. І зараз українці активно допомагають кримськотатарському руху. Так, організатором і ідейним натхненником Другого Кримського форуму, який  пройшов в листопаді 2016 року у  Львові, був Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, дисидент, який сім років провів у радянських таборах.


Організатори розповіли про три умови участі в конкурсі, вони дуже прості:

1.Бажання приймати участь

2. Написати твір

3. Надіслати твір до 5.05.17. на електрону адресу kuresh.kherson@gmail.com


Після лекції відбулося жваве обговорення теми з можливістю інтерактивного обговорення та задавати питання як лектору, так і організаторам стосовно конкурсу.  


Також, в рамках заходу, за участю представника Українського інституту національної пам’яті,  відбулась презентація книги, виданої Інститутом:

«НАШ КРИМ. НЕРОСІЙСЬКІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПІВОСТРОВА»,  яка гармонійно вписалась за тематикою оголошеного конкурсу.

Книгу представив один з  соавторів книги, науковий співробітник   Інституту національної пам'яті Максим Майоров, який до 2014 р жив і працював  в місті Севастополі.


     Матеріали книги охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 році.

Книга стане корисною для пізнавання сучасної історії України тим, хто  приймає участь у конкурсі.


Також присутнім  були презентовані декілька екземплярів цієї книги.

Довідка:


     Організатор лекції - БО «ККСЦ «Куреш», при підтримці Управління науки та освіти ХОДА та Херсонського міського Меджлісу.

     Захід відбувається у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється ГО Центр «Жіночі перспективи» спільно з БО «Фонд громади міста Херсона «Захист» за фінансової підтримки Європейського Союзу».


* Заява представництва УГВР (Українська Головна Визвольна Рада) 1969 р.


Більш повна та детальна інформація про умови конкурсу можна дізнатися на сайті:   www.kuresh.info

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