Участь українців в національно-визвольній боротьбі кримських татар - практично невивчена тема

З теми «Українці повинні підтримати боротьбу кримських татар*». Национальна- визвольна боротьба кримських татар та українців у ХХ столітті: етапи і віхи.», в актовому залі Херсонського державного університету, відбулась лекція відомого історика, кандидата політичних наук, автора та ведучої історичної передачі на телеканалі АТР – Гульнари Бекіровой.

Лекція відбулась в рамках щорічного конкурсу для молоді Херсонської області та А Крим на тему: «На кращі учнівські твори, присвячені історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР, та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України».





На заході були присутні вчителі історії, студенти місцевих ВУЗів, ліцеїв та всі, кому не байдужа новітня історія України. Присутні мали можливість з першоджерел дізнатися про маловідомі факти історії як Криму, так і сучасної України.

Звертаючись до студентів, Гульнара Бекірова сказала, що участь українців в національно-визвольній боротьбі кримскотатарського народу практично невивчена тема і тому - дуже перспективна для молодих вчених істориків і політологів.

Також вона зазначила, що кримських татар підтримували чимало знакових представників українського дисидентського і правозахисного руху: Петро Григоренко, Святослав Караванський, Леонід Плющ, Станіслав Тельнюк, В'ячеслав Чорновіл та багато інших. І зараз українці активно допомагають кримськотатарському руху. Так, організатором і ідейним натхненником Другого Кримського форуму, який пройшов в листопаді 2016 року у Львові, був Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, дисидент, який сім років провів у радянських таборах.





Організатори розповіли про три умови участі в конкурсі, вони дуже прості:

1.Бажання приймати участь

2. Написати твір

3. Надіслати твір до 5.05.17. на електрону адресу kuresh.kherson@gmail.com





Після лекції відбулося жваве обговорення теми з можливістю інтерактивного обговорення та задавати питання як лектору, так і організаторам стосовно конкурсу.





Також, в рамках заходу, за участю представника Українського інституту національної пам’яті, відбулась презентація книги, виданої Інститутом:

«НАШ КРИМ. НЕРОСІЙСЬКІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПІВОСТРОВА», яка гармонійно вписалась за тематикою оголошеного конкурсу.

Книгу представив один з соавторів книги, науковий співробітник Інституту національної пам'яті Максим Майоров, який до 2014 р жив і працював в місті Севастополі.





Матеріали книги охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 році.

Книга стане корисною для пізнавання сучасної історії України тим, хто приймає участь у конкурсі.





Також присутнім були презентовані декілька екземплярів цієї книги.

Довідка:





Організатор лекції - БО «ККСЦ «Куреш», при підтримці Управління науки та освіти ХОДА та Херсонського міського Меджлісу.

Захід відбувається у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється ГО Центр «Жіночі перспективи» спільно з БО «Фонд громади міста Херсона «Захист» за фінансової підтримки Європейського Союзу».





* Заява представництва УГВР (Українська Головна Визвольна Рада) 1969 р.





Більш повна та детальна інформація про умови конкурсу можна дізнатися на сайті: www.kuresh.info