Володимир Гройсман схвалює прагнення ОТГ до стратегічного розвитку

Виступаючи на III Щорічному круглому столі міських голів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив здобутки реформи децентралізації, зокрема те, що територіальні громади почали приділяти увагу стратегічному плануванню.

"Дуже вірно, що сьогодні громади почали формувати власні стратегії. Тут я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за те, що вони приділяють цьому особливу увагу. Нам сьогодні важливо визначати і вирішувати не тільки поточні проблеми, але й дивитися в майбутнє, щоб зрозуміти, якими будуть наші громади через рік, через 5 або через 10 років", - зазначив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що нещодавно в херсонському Кризовому медіа-центрі відбувся прес-брифінг з теми "Прийняття перших в Україні стратегій об’єднаних громад", під час якого експерти обговорили перші стратегії об’єднаних громад, шлях до їх прийняття, реакцію мешканців на об’єднання, виклики, з якими зіштовхнулись голови громад та інші питання стосовно ОТГ в Україні. Так, на сьогоднішній день по всій Україні вже створено 366 об’єднаних громад, і лише 11 з них за підтримки МФ "Відродження" отримали стратегії розвитку.