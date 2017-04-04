У Херсоні обговорили прийняття перших в Україні стратегій об’єднаних громад

04 квітня в херсонському Кризовому медіа-центрі відбувся прес-брифінг з теми "Прийняття перших в Україні стратегій об’єднаних громад". Захід проводився спільно з Українським кризовим медіа-центром за допомогою скайп-зв'язку. Під час брифінгу експерти обговорили перші стратегії об’єднаних громад, шлях до їх прийняття, реакцію мешканців на об’єднання, виклики, з якими зіштовхнулись голови громад та інші питання стосовно ОТГ в Україні.

У херсонському медіа-центрі в брифінгу взяли участь голова правління ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень» Олександр Мошнягул та голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Іван Дударь. Разом з ними через онлайн-включення у брифінгу взяли участь експерти, які знаходилися у київському Кризовому медіа-центрі:

•Михайло Золотухін, директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»;

•Тетяна Кірілова, голова правління ГО «Громадська ініціатива Луганщини»;

•Андрій Крупнік, заступник голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення».

Спочатку слово надали голові Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Івану Дударю, який розповів, як спільно з Причорноморським центром політичних та соціальних досліджень за підтримки МФ «Відродження» кочубеївці розробляли Стратегію сталого розвитку громади на 10 років.

Ще в квітні 2016 була створена робоча група по розробці Стратегії, до складу якої увійшли представники громади та експерти Причорноморського центру. Робота відбувалась за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». У підготовці Стратегії були задіяні люді з усіх 14 населених пунктів громади, у тому числі залучалися фахівці з різних галузей, підприємці, пенсіонери, представники громадських організацій і навіть старшокласники, які активно висловлювали власну думку.

Експерти ПЦПСД провели комплексне соціологічне дослідження (фокус-групи, інтерв’ю з експертами, анкетування мешканців), яке дозволило з’ясувати проблеми громади та пропозиції щодо їх вирішення. Крім того, зібрали та проаналізували великий масив різноманітної статистичної та управлінської інформації. На підставі детального SWOT-аналізу були виявлені слабкі та сильні сторони громади, визначені 3 головні напрямки розвитку: економічний, соціальний та екологічний. Були сформульовані 11 стратегічних та 36 оперативних цілей. Для виконання кожної з них розроблені проекти програм. На завершальному етапі Робоча група здійснила пріоритезацію оперативних цілей, тобто визначила, коли саме буде реалізована та чи інша програма.

В останній день зими сесія Кочубеївської сільської ради першою в області затвердила Стратегію розвитку громади до 2027 року.

Також Іван Дударь зазначив, що саме завдяки Стратегії та правильно обраних пріоритетів Кочубеївка отримала фінансування за програмою USAD "АгроІнвест" на розвиток кооперативів з молокозбирання та молокопереробки.

«Тобто люди, які мають корів, вже відчують матеріальну підтримку», - підкреслив голова Кочубеївської сільської ради ОТГ.

Продовжили брифінг експерти з медіа-центру в Києві:

Як зазначив заступник голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення Андрій Крупнік, по всій Україні вже створено 366 об’єднаних громад (17% всіх громад України), і Кочубеївська посідає одне з перших місць у рейтингу залучення громади до процесу об’єднання. Бюджети об’єднаних громад зросли у 7 разів.

Директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» Михайло Золотухін поділився досвідом Миколаївщини, де створена Куцурубська ОТГ. Він підкреслив, що державне фінансування - це добре, але стратегія має на меті розвиток власних ресурсів.

Михайло Золотухін сподівається, що через рік можна буде зібратися і говорити про хід виконання стратегії та реальні здобутки.

Заступник голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» Тетяна Кірілова в свою чергу розповіла, як створювалася Білокуракинська ОТГ на Луганщині. Особливості формування стратегії і збору інформації в Луганській області дуже відрізнялися. Експерти зіштовхнулися з такими складнощами, як відсутність інформації за період 2014-2015 років, близькість зони АТО, це в основному сільський регіон, тож промисловості там майже немає, порушено транспортне сполучення.

На питання щодо подальших планів щодо Кочубеївської громади відповів голова правління ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень» Олександр Мошнягул:

"По-перше,створений Комітет управління впровадженням з реалізації стратегії. На наступне засідання запрошуються представники всіх експертних груп, які працюють з об’єднаними громадами. Кочубеївська громада може стати експериментальним майданчиком, на якому представники громади, різні експертні групи зможуть відпрацювати модель розробки та впровадження стратегічного плану. Ми сподіваємося, що вже сьогодні ми зможемо об'єднати зусилля всіх донорських структур, різних громадських об'єднань, допомогти нашим об’єднаним громадам перейти до стратегічного планування, адже сьогодні вже є запит на стратегію. Уже певні структури не надають фінансову підтримку об’єднаним громадам без якісної стратегії. Сьогодні в нашому регіоні ми як мінімум можемо запропонувати об’єднаним громадам Херсонської області додатковий сервіс, який дасть змогу їм з нашою допомогою їм швидко розробити стратегічний документ".

Крім того, Олександр Мошнягул зазначив, що Причорноморський центр закінчує розробку проекту типового статуту ОТГ і може надати допомогу об’єднаним громадам в розробці стратегічних документів.

Директор регіонального відділення Асоціації міст України Лариса Оленковська в свою чергу зазначила, що регіональне відділення Асоціації міст України готове до співпраці з іншими організаціями щодо допомоги в розробці стратегії для об’єднаних громад.

«Нам потрібно працювати комплексно, але значно швидше. Рік – це добре, але в нас немає часу. У мене є ідеї, як це зробити швидше, комплексніше, і я готова ними ділитися», - додала пані Оленковська.

На завершення голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Іван Дударь відповідав на питання про Кочубеївську ОТГ, навів багато позитивних прикладів, як стратегія розвитку вже працює і які перетворення відбуваються в громаді. Крім того, Іван Іванович був ініціатором створення всеукраїнської Асоціації громад, що також сприятиме обміну досвідом різних громад та ефективному впровадженню стратегії.