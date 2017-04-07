КВУ: Кожен третій кандидат в Президенти України обіцяв запровадити безвіз

Шість кандидатів у Президенти із 21 обіцяли запровадити безвізовий режим із Європейським Союзом на виборах 2014 року. Про це свідчить аналіз передвиборчих програм, проведений КВУ в рамках проекту Дослівно.

Крім Петра Порошенка запровадити безвізовий режим із ЄС обіцяли Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олег Тягнибок, Дмитро Ярош та Зорян Шкіряк.

Обіцянки щодо безвізу також присутні в передвиборчих програмах партій на виборах до Верховної Ради 2014 року. З-поміж парламентських партій запровадження безвізу зазначено в програмі ВО «Батьківщина» («завершити всі процедури для запровадження безвізового режиму з країнами ЄС»). Серед позапарламентських партій безвіз обіцяла ВО «Свобода» («встановити візовий режим з РФ та безвізовий – з ЄС»).

Нижче подано відповідні цитати із передвиборчих програм кандидатів у Президенти.

Передвиборча програма Петра Порошенка:

«Можливість вільно подорожувати до Європи дасть якнайшвидше запровадження безвізового режиму з ЄС протягом уже першого року мого президентства»

Юлії Тимошенко

«Підписати вже до кінця 2014 р. в повному обсязі Угоду про Асоціацію України з Європейським Союзом, включно із зоною вільної торгівлі та безвізовим режимом для громадян України»

Олега Ляшка

«З ЄС я домовлюся про встановлення безвізового режиму для громадян України»

Олега Тягнибока

«Запровадити візовий режим з Росією та безвізовий режим з державами ЄС»

Дмитра Яроша

«Забезпечення безвізового в’їзду громадян України на територію ЄС»

Зорян Шкіряка

«Запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українських громадян»

Передвиборчі програми кандидатів та партій із сайту ЦВК.

Нагадаємо, що сьогодні Європарламент проголосував за безвізовий режим для України.

Джерело: ВГО КВУ