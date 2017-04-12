Владислав Мангер предлагает Kherson Art Hub переехать в другое помещение

Как мы писали ранее , вчера молодые творческие личности - музыканты, философы, певцы, поэты пришли на сессию Херсонской областной рады с целью предотвратить спонтанную приватизацию Центра культуры и искусства в Херсоне - "Kherson Art Hub". Вопрос сняли с повестки дня, а в тот же день председатель областного совета Владислав Мангер встретился с представителями общественного культурного центра «Kherson Art Hub».





Перед подготовкой к ХІІ сессии областного совета здание, в котором сегодня располагается культурный центр, было предложено внести в перечень объектов для последующей приватизации. Молодежь ответила. Инициативные херсонцы обратились к председателю областного совета с просьбой пересмотреть данный проект решения. Владислав Мангер снял вопрос с повестки дня сессии и запланировал с молодыми людьми встречу, в ходе которой можно было бы обсудить дальнейшее «место жительства» культурного центра.





«Я только «за» то, чтобы у вас было свое место для культурных собраний, показов кино, интересных программ и концертов. Вы - большие молодцы, раз сумели объединить вокруг себя столько людей и сделать их досуг интересным. Но помещение, в котором вы находитесь, находится в аварийном состоянии. Я хочу предложить вам переехать в другое помещение, которое покажется, прежде всего, вам удачным и комфортным», - успокоил своих собеседников Мангер.





Слова главы облсовета были встречены положительно и молодые люди согласились с предложением.





«У нас есть несколько требований к помещению, в котором будет распологаться «Kherson Art Hub». Надеемся, что такое найдется среди возможных вариантов», - сказал руководитель проекта «Kherson Art Hub» Леонид Ежуров.





В свою очередь, Владислав Мангер пообещал: пока молодежь не определится с новым местонахождением центра, их место встреч останется в здании бывшего кинотеатра «Иллюзион» (ул. Гимназическая, 30-А).