Молодежь выступила против приватизации культурного центра в Херсоне

Сегодня молодые творческие личности - музыканты, философы, певцы, поэты пришли на сессию Херсонской областной рады с целью предотвратить спонтанную приватизацию Центра культуры и искусства в Херсоне - "Kherson Art Hub".

Информация что помещение культурного центра хотят приватизировать появилась накануне сессии. Молодежь обратилась к депутатам с просьбой сохранить место своего культурного и социального развития.





Накануне представители многих общественных организаций обратились с просьбой к депутатам областного совета снять рассмотрение данного вопроса с повестки дня и прежде провести общественные слушания.





Что очень хорошо, что многие депутаты сразу же отреагировали на сообщения в социальных сетях. Мы получили ответы от помощников главы областного совета Владислава Мангера, руководителей депутатских фракций Марины Чернышовой и Александра Шумея, а также от других депутатов. На сессии молодежь раздавала лисотовки:





В результате, депутаты прислушались к мнению молодежи и общественных активистов: тридцать четыре депутата проголосовали о снятии данного вопроса.





Но вопрос остается открытым. Как написал советник главы областного совета Дмитрий Ильченко: "На самом деле ещё в пятницу голова рады вообще не знал о том, что есть проблема. Основное поле боя для арт-хаба это постоянная комиссия. Именно на ней нужно объяснять депутатам что и как"





О том, как развивалась ситуация накануне - в нашем обзоре сообщений из социальной сети.





Сначала появилось сообщение активистов молодежных культурных организаций:





"На сайте областного совета появился проект решения сессии, где перечислены объекты коммунальной формы собственности, которые предлагается отправить на приватизацию.

Среди них здание и прилегающая территория бывшего кинотеатра Иллюзион (ул.Гимназическая, 30 А), в котором расположен общественный культурный центр Kherson Art Hub.

Центр существует уже более года. За это время его активисты и все сочувствующие самостоятельно выполнили ремонт, купили отопительные приборы и стулья, сделали амфитеатр и вентиляцию и пр.пр. Это если говорить о бытовом.





В плане культурных проектов здесь, исключительно на личных инициативах регулярно проходят показы киноклассики и украинского кино, заседания херсонского философского клуба, художники делают зарисовки с натуры, молодые команды музыкантов проводят репетиции и концерты, уроки аргентинского танго, проходят мастер-классы, авторские встречи, лекции, театральные, поэтические, музыкальные проекты и пр.пр.





В понедельник на сессии областного совета, очень вероятно, что будут предлагать голосовать пакетом за все объекты. Очень просим, уважаемых депутатов внимательно отнестись к голосованию и только после изучения вопроса.





Результаты работы и программа культурного центра (по состоянию на 27.02.2017) изложена здесь





Фотоотчеты (практически каждое мероприятие, которое проходит в хабе фиксируется на фото или видео):





p.s. Леонид Ежуров в праве выступить до начала сессии областного совета с 3-х минутным заявлением обращенным к депутатам - отказали. Всю пятницу, сотрудники различных отделов облсовета, перенаправляли один другому, после чего записали его номер и тему выступления, и...сказали, что перезвонят. Уже на новые регулярные звонки отвечали "ваш вопрос еще не решен, вам перезвонят". Ответили уже в субботу, в 10:10 и.. сообщили, что возможность выступить не предоставят.





Надеемся, что кто-то из уважаемых депутатов увидит данный пост и таким образом будет осведомлен о ситуации и выбор сделает осознанно".





Это сообщение вызвало широкий резонанс. К депутатам стали обращаться граждане. За очень короткое время это сообщение было распространено более пятидесяти раз.





Приведем некоторые цитаты:





Так, глава Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины Дементий Белый написал:





"Уважаемый Владислав Мангер в Херсоне молодые активные ребята создали уникальный культурный объект в здании бывшего кинотеатра "Иллюзион" - там сейчас действует единственная в своем роде площадка для реализации творческих и культурных инициатив для молодежи.

А его хотят приватизировать.

Обращаюсь к Вам с просьбой снять данный вопрос с голосования.

Провести слушания и дать возможность представителям культурных организаций хотя бы рассказать, что было ими сделано и почему важно сохранить это здание в коммунальной собственности, а этот культурный объект для молодежи.





Василий Федин Андрей Путилов Марина Чернышова Александр Синенко Олександр Шумей Володимир Шадрін Роман Педченко просим Вас не голосовать за приватизацию этого культурного объекта без общественного обсуждения".





Юрист Анна Мартынюк:





" Я за збереження Kherson Art Hub!!!!

Шановні депутати, голосуйте в інтересах молоді міста, а не окремих осіб, які пригледіли приміщення в центрі"





Руководитель старейшей молодежной организации "Нова Генерация" Оксана Глебушкина:





"За останній рік в приміщення кіновідеопрокату на Гімназичній 30-а ніби вдихнули повітря та життя. Знаю, що Leonid Ezhurov з друзями та колегами вкладали особисті час, труд та кошти аби створити в цьому місті комфорт для багатьох людей. А протягом останнього року вкладають душу й серце у свою справу. Як результат Kherson Art Hub зібрав і збирає на своєму майданчику сотні людей. На різні формати - кіноклуби, дискусії, майстер класи, концерти, філософські клуби, зустрічі творчих людей. Ми неодноразово були в гостях з журналістами та громадськими діячами з інших регіонів Україні та показували цей позитивний досвід у створенні цього публічного "third place", які в Європі та Україні є частиною молодіжної культури. Тепер Арт хаб під загрозою закриття, бо комусь захотілось мати приміщення в центрі міста. Я, від імені ГО "Громадський центр "Нова генерація", як партнерів Kherson Art Hub, звертаюсь до депутатів Херсонської обласної ради з проханням не підтримувати цей об'єкт комунальної власності на відчуження під час сесії обласної ради. Не допустіть помилки! Vladislav Manger, Vasily Fedin, Игорь Дроговоз, Андрей Путилов, Виталий Штанько. Колеги по третьму сектору, прошу репосту та тегів з депутатами Херсонської обласної ради!"





Редактор "Херсонской правды" Тарас Бузак:





"В мене питання? Не наїлися? Коштів фист нема? Що за позиція така - продавати все та вся! Чи можливо вже хтось з депутатів це приміщення пригледів собі? Прошу не робіть цього! Залиште місце збору для свідомої та прогресивної молоді! Там не кабак і не вживають наркоту, там андеграунд, культура,кіно, молодіжний рух… Звертаюсь до депутатів не голосувати за це питання (по цьому об’єкту)"





Руководитель офиса Реформ Оксана Селюкова:





"Знаю, я зацікавлена особа, тому що моя дитина відвідує АРТ ХАБ, але не втрутитися, промовчати не можу!Арт Хаб — місце, де бурхливо розвивається молодіжна творчість, народжується купа нових ідей!Зараз чую пропозиції щодо альтернативи розміщення АРТ ХАБУ, але ж з ребятами ніхто це не обговорював!можна говорити про необхідність багатомільйонних інвестицій в цю будівлю, проте, ламати —не будувати. Це заберемо, а нове невідомо коли дамо!дуже прошу виважено обговорити це питання та вислухати тих, хто там працює і майже в буквальному сенсі будує атмосферу, а не виносити його на розгляд сесії так поспішно."