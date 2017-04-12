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Щоб подолати корупцію, потрібен механізм контролю

Для того, щоб подолати корупцію в нашій державі, необхідно впровадити механізми контролю.

Так вважаю експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп"ятник, про що він розповів на тренінгу «Україна: реальність теперішнього часу, погляд в майбутнє».

На думку експерта, корупція виникає не через те, що українці обрали поганих людей, а через те, що відсутній механізм контролю.

«Там скорумпується хто завгодно. Тож зміна людей проблему не вирішить», - зазначив Олексій Куроп"ятник.

Функції контролю, за його словами, має виконувати громадянське суспільство.

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