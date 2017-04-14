Херсонці задекларували понад 215 мільйонів гривень доходів

Цьогоріч громадяни Херсонщини вже подали до фіскальної служби області 12083 декларації про майновий стан і доходи та задекларували 215,1 млн.грн. доходів, отриманих за 2016 рік. Станом на 01 квітня п.р. загальна сума задекларованих доходів зросла на 55,7 млн.грн., а кількість поданих декларацій відповідає минулорічному показнику.

В податкових деклараціях мешканці області самостійно визначили до сплати 14,6 млн.грн. податкових зобов’язань. З них 12,5 млн.грн. податку з доходів фізичних осіб та ще 2,1 млн.грн. військового збору.

Дохід, який перевищує один мільйон гривень, відобразили у своїх деклараціях за 2016 рік 11 херсонців. Платники вказали сумарний розмір доходу на загальну суму 80,7 млн.гривень. Це більш ніж вдвічі перевищує статки минулорічних мільйонерів, які декларували 32,9 млн.грн. торік.

Нагадаємо: обов’язково мають бути задекларовані доходи платників, з яких не утримувався податок, у тому числі іноземні доходи, спадщина та подарунки, продаж або надання в оренду рухомого та нерухомого майна, цінних паперів та корпоративних прав, а також інші доходи.

Останній термін подання декларації у 2017 році – 3 травня п.р. Декларація подається до Центрів обслуговування платників за місцем реєстрації особисто або уповноваженою особою, поштою або засобами електронного зв’язку.

На головній сторінці субсайту територіальних органів ДФС у Херсонській області офіційного порталу ДФС розміщено банер “Декларування доходів” з інформаційними матеріалами, формою декларації та Інструкцією щодо її заповнення (http://kherson.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2017/).

Джерело: Прес-служба Головного управління ДФС у Херсонській області